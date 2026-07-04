Як приготувати холодний борщ: правильна консистенція та секрети смаку

Готується просто, а виходить смачно

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Коли на вулиці спека, готувати гарячі перші страви зовсім не хочеться. У такі дні зазвичай виручає окрошка або свекольник.

Своїм варіантом литовського холодного борщу поділилася в Instagram кулінарний блогер oksana_dorosh_rezeptu.

Головний секрет смачного холодного борщу — правильна консистенція. Буряк та огірки мають бути натерті на крупній тертці, щоб суп вийшов із текстурою, а не перетворився на однорідне пюре. Кефір або йогурт краще брати натуральний, без цукру та добавок, тоді смак вийде більш свіжим і нейтральним. А мінеральну воду з газом додають уже перед подачею і в кожну тарілку окремо, щоб кожен міг сам відрегулювати густоту супу під себе.

Інгредієнти

буряк варений або запечений — 1 шт.

огірки свіжі — 2 шт.

зелена цибуля і кріп — 1 пучок

яйця варені — 2 шт.

кефір або натуральний йогурт — 500 мл

сіль, перець — за смаком

вода сильногазована — за смаком

Як приготувати литовський холодний борщ