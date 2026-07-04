Рус

Як приготувати холодний борщ: правильна консистенція та секрети смаку

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Литовський борщ
Литовський борщ. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується просто, а виходить смачно

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Коли на вулиці спека, готувати гарячі перші страви зовсім не хочеться. У такі дні зазвичай виручає окрошка або свекольник.

Своїм варіантом литовського холодного борщу поділилася в Instagram кулінарний блогер oksana_dorosh_rezeptu.

Головний секрет смачного холодного борщу — правильна консистенція. Буряк та огірки мають бути натерті на крупній тертці, щоб суп вийшов із текстурою, а не перетворився на однорідне пюре. Кефір або йогурт краще брати натуральний, без цукру та добавок, тоді смак вийде більш свіжим і нейтральним. А мінеральну воду з газом додають уже перед подачею і в кожну тарілку окремо, щоб кожен міг сам відрегулювати густоту супу під себе.

Інгредієнти

  • буряк варений або запечений — 1 шт.
  • огірки свіжі — 2 шт.
  • зелена цибуля і кріп — 1 пучок
  • яйця варені — 2 шт.
  • кефір або натуральний йогурт — 500 мл
  • сіль, перець — за смаком
  • вода сильногазована — за смаком

Як приготувати литовський холодний борщ

  1. Буряк натираємо на крупній тертці.
  2. Огірки миємо і теж натираємо на крупній тертці.
  3. Яйця нарізаємо невеликим кубиком.
  4. Зелену цибулю та кріп дрібно січемо.
  5. Усі підготовлені інгредієнти з'єднуємо в одній мисці.
  6. Заливаємо кефіром або йогуртом, додаємо сіль та перець за смаком.
  7. Перемішуємо і залишаємо настоятися в холодильнику на 20-30 хвилин.
  8. Перед подачею в кожну тарілку додаємо трохи газованої мінеральної води до потрібної густоти.
Теги:
#Рецепти #Суп #Холодник