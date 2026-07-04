Як приготувати холодний борщ: правильна консистенція та секрети смаку
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Готується просто, а виходить смачно
Коли на вулиці спека, готувати гарячі перші страви зовсім не хочеться. У такі дні зазвичай виручає окрошка або свекольник.
Своїм варіантом литовського холодного борщу поділилася в Instagram кулінарний блогер oksana_dorosh_rezeptu.
Головний секрет смачного холодного борщу — правильна консистенція. Буряк та огірки мають бути натерті на крупній тертці, щоб суп вийшов із текстурою, а не перетворився на однорідне пюре. Кефір або йогурт краще брати натуральний, без цукру та добавок, тоді смак вийде більш свіжим і нейтральним. А мінеральну воду з газом додають уже перед подачею і в кожну тарілку окремо, щоб кожен міг сам відрегулювати густоту супу під себе.
Інгредієнти
- буряк варений або запечений — 1 шт.
- огірки свіжі — 2 шт.
- зелена цибуля і кріп — 1 пучок
- яйця варені — 2 шт.
- кефір або натуральний йогурт — 500 мл
- сіль, перець — за смаком
- вода сильногазована — за смаком
Як приготувати литовський холодний борщ
- Буряк натираємо на крупній тертці.
- Огірки миємо і теж натираємо на крупній тертці.
- Яйця нарізаємо невеликим кубиком.
- Зелену цибулю та кріп дрібно січемо.
- Усі підготовлені інгредієнти з'єднуємо в одній мисці.
- Заливаємо кефіром або йогуртом, додаємо сіль та перець за смаком.
- Перемішуємо і залишаємо настоятися в холодильнику на 20-30 хвилин.
- Перед подачею в кожну тарілку додаємо трохи газованої мінеральної води до потрібної густоти.