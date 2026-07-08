Соковита кабачкова піца на сковорідці: ідея для легкої вечері без духовки (відео)

Смачна та ситна страва

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Сезон кабачків у самому розпалі, і саме зараз вони стають основою для безлічі легких і корисних страв, зокрема тако з кабачків із сиром, оладок та запіканок. А сьогодні ми пропонуємо незвичний варіант швидкої страви — кабачкову піцу на сковорідці, яка поєднує ніжну овочеву основу та улюблену піцу у більш легкому форматі. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та мінімальною кількістю насіння, адже вони дають менше вологи і краще тримають форму. Важливо також ретельно відтискати кабачкову масу, щоб основа не була водянистою та не розпадалася під час смаження. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".

Як приготувати кабачкову піцу

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

цільнозернове борошно – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком;

олія авокадо – 5 г;

томат – 1 шт.;

м’ясо – за смаком;

твердий сир – за смаком;

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на великій тертці, посолити та залишити на 15 хвилин для виділення соку. Ретельно відтиснути зайву рідину, щоб основа не була водянистою. Додати яйце, цільнозернове борошно та спеції, після чого перемішати до однорідної маси. Розігріти сковорідку, змастити її олією та викласти кабачкову масу, формуючи рівний млинець. Смажити основу на середньому вогні 5–7 хвилин до утворення щільної скоринки. Перевернути основу та викласти нарізаний томат, м’ясо та твердий сир. Накрити кришкою та готувати ще 5–7 хвилин до розплавлення сиру та повної готовності страви.

Як і з чим подавати

Кабачкову піцу найкраще подавати одразу після приготування, коли основа залишається хрусткою, а сир — розплавленим і тягучим. Перед подачею страву можна посипати свіжою зеленню, зокрема базиліком або петрушкою, що підкреслить овочевий смак. Як соуси добре підійдуть легкий йогуртовий соус, сметана з часником або томатний соус. Страву можна доповнити свіжим салатом або запеченими овочами для більш збалансованого прийому їжі.

Цей рецепт дозволяє перетворити звичні кабачки на повноцінну страву, яка поєднує простоту приготування та насичений смак. Завдяки універсальній основі варіації начинки можна змінювати залежно від уподобань, створюючи нові поєднання кожного разу.