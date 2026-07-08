Полуничне варення з перцем і базиліком: замінить будь-який соус (відео)

Пікантний соус, який доповнить багато страв

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Полуничне варення зазвичай асоціюється виключно з чаюванням, але існує версія цих ласощів, яка вийшла за межі солодкого столу. Пікантне варення з полуниці з додаванням перцю та свіжого базиліку перетворюється на справжній соус, який можна подавати до сирних тарілок, брускет з хамоном, салатів з печінкою і навіть до м'ясних страв.

Таким рецептом поділилася в Instagram автор під ніком talli_sun. Попри незвичайне поєднання інгредієнтів, варення готується дуже просто.

Як приготувати полуничне варення з перцем

Інгредієнти:

полуниця – 3 кг;

цукор — 2 кг;

перець горошком — 8 шт.;

базилік (листя) — 45-50 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Полуницю миємо, очищаємо від плодоніжок і нарізаємо на 2-4 частини залежно від розміру ягід. Пересипаємо полуницю шарами цукру прямо в каструлі, де варитимемо варення, і залишаємо на 4-5 годин, поки ягоди добре не пустять сік. Ставимо каструлю на невеликий вогонь. Не перемішуємо ложкою активно, а лише злегка піднімаємо ягоди лопаткою, щоб не пошкодити їхню структуру. Доводимо до кипіння. Перемелюємо перець горошком у ступці й додаємо в каструлю разом із сіллю та лимонним соком. Варимо 12-15 хвилин на слабкому вогні. За 2-3 хвилини до готовності додаємо нарізані листя базиліку та перемішуємо. Розливаємо гаряче варення по стерилізованих банках і закручуємо.

Зберігати варення варто у прохолодному місці, тоді воно збереже свіжий смак протягом усієї зими.