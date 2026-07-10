Чизкейк з вишнею та хрусткою крихтою: десерт, який запам’ятається надовго (відео)
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Готується простіше, ніж здається
Чизкейк з ягідною начинкою та з хрусткою крихтою зверху вирізняється на тлі класичних рецептів. Поєднання ніжного сирного крему, кисло-солодкої вишні та розсипчастого тіста створює цікаву гру текстур в одному шматочку. Саме це робить десерт таким запам’ятовуваним.
Рецептом цього чизкейку поділилася в Instagram автор під ніком lanas_diet.
Як приготувати чизкейк з вишнею
Щоб основа вийшла розсипчастою, а не щільною, масло для тіста обов’язково має бути прямо з холодильника. Частину тіста, відкладену для крихти, варто тримати в холоді до самого моменту, поки не знадобиться натерти її зверху десерту. Сирну начинку важливо не збивати міксером на високій швидкості, а перемішувати до однорідності вручну або на низькій швидкості. Завдяки цьому в кремі не з’являться бульбашки повітря, через які чизкейк може потріскатися під час випікання.
Інгредієнти для основи:
- борошно — 350 г;
- вершкове масло холодне — 180 г;
- цукор — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- крем-сир для чизкейку — 800 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 120 г;
- вершки 30% — 100 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
Додатково:
- вишня без кісточок — 600 г;
- кукурудзяний крохмаль — 12 г;
- цукрова пудра для подачі
Спосіб приготування:
- Борошно змішуємо з цукром і розпушувачем. Додаємо холодне масло і перетираємо руками в дрібну крихту.
- Додаємо яйце і швидко замішуємо тісто, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук.
- Приблизно дві третини тіста розподіляємо по дну форми, формуючи рівний шар. Решту третину прибираємо в холодильник.
- Крем-сир змішуємо з цукром. По одному вводимо яйця, щоразу перемішуючи до однорідності.
- Вливаємо вершки, додаємо ванільний екстракт і крохмаль. Перемішуємо до гладкої маси, намагаючись не збивати.
- Вишню змішуємо з кукурудзяним крохмалем і виливаємо сирну масу на підготовлену основу.
- Зверху рівномірно розподіляємо вишню, злегка втискаючи ягоди в начинку.
- Решту тіста натираємо на великій тертці або розминаємо руками в крихту і посипаємо зверху десерт.
- Випікаємо чизкейк 60 хвилин при температурі 175°C до золотистого кольору крихти.
Перед подачею чизкейк потрібно повністю охолодити, а потім ще кілька годин витримати в холодильнику. Так начинка стабілізується і десерт буде легше нарізати на акуратні порції. Перед подачею його можна посипати цукровою пудрою, а зверху додати кілька свіжих ягід вишні для прикраси.