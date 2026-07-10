Чизкейк з вишнею та хрусткою крихтою: десерт, який запам’ятається надовго (відео)

Готується простіше, ніж здається

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Чизкейк з ягідною начинкою та з хрусткою крихтою зверху вирізняється на тлі класичних рецептів. Поєднання ніжного сирного крему, кисло-солодкої вишні та розсипчастого тіста створює цікаву гру текстур в одному шматочку. Саме це робить десерт таким запам’ятовуваним.

Рецептом цього чизкейку поділилася в Instagram автор під ніком lanas_diet.

Як приготувати чизкейк з вишнею

Щоб основа вийшла розсипчастою, а не щільною, масло для тіста обов’язково має бути прямо з холодильника. Частину тіста, відкладену для крихти, варто тримати в холоді до самого моменту, поки не знадобиться натерти її зверху десерту. Сирну начинку важливо не збивати міксером на високій швидкості, а перемішувати до однорідності вручну або на низькій швидкості. Завдяки цьому в кремі не з’являться бульбашки повітря, через які чизкейк може потріскатися під час випікання.

Інгредієнти для основи:

борошно — 350 г;

вершкове масло холодне — 180 г;

цукор — 100 г;

яйце — 1 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

крем-сир для чизкейку — 800 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 120 г;

вершки 30% — 100 мл;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Додатково:

вишня без кісточок — 600 г;

кукурудзяний крохмаль — 12 г;

цукрова пудра для подачі

Спосіб приготування:

Борошно змішуємо з цукром і розпушувачем. Додаємо холодне масло і перетираємо руками в дрібну крихту. Додаємо яйце і швидко замішуємо тісто, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук. Приблизно дві третини тіста розподіляємо по дну форми, формуючи рівний шар. Решту третину прибираємо в холодильник. Крем-сир змішуємо з цукром. По одному вводимо яйця, щоразу перемішуючи до однорідності. Вливаємо вершки, додаємо ванільний екстракт і крохмаль. Перемішуємо до гладкої маси, намагаючись не збивати. Вишню змішуємо з кукурудзяним крохмалем і виливаємо сирну масу на підготовлену основу. Зверху рівномірно розподіляємо вишню, злегка втискаючи ягоди в начинку. Решту тіста натираємо на великій тертці або розминаємо руками в крихту і посипаємо зверху десерт. Випікаємо чизкейк 60 хвилин при температурі 175°C до золотистого кольору крихти.

Перед подачею чизкейк потрібно повністю охолодити, а потім ще кілька годин витримати в холодильнику. Так начинка стабілізується і десерт буде легше нарізати на акуратні порції. Перед подачею його можна посипати цукровою пудрою, а зверху додати кілька свіжих ягід вишні для прикраси.