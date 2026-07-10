Не м'ясом єдиним: баклажани по-французьки підкорять навіть м'ясоїдів (відео)

Смачна та ситна страва

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М'ясо по-французьки вже давно стало однією з найпопулярніших страв домашньої кухні завдяки поєднанню соковитої основи, помідорів і золотистої сирної скоринки. Сьогодні пропонується приготувати не менш апетитну овочеву версію — баклажани по-французьки, які виходять ніжними, ароматними та дуже соковитими. Така страва чудово підійде для легкої вечері, святкового столу або як гарячий гарнір до м'яса. Для найкращого результату варто обирати молоді баклажани з гладенькою шкіркою без пошкоджень, адже вони мають ніжнішу м'якоть і майже не гірчать, а сир краще використовувати той, що добре плавиться та утворює апетитну рум'яну скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати баклажани по-французьки

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.;

помідори – 4 шт.;

твердий сир – 300 г;

свіжа зелень (кріп, петрушка або базилік) – 1 невеликий пучок;

оливкова олія – 3 ст. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Помити баклажани, обсушити, розрізати вздовж навпіл і зробити на м'якоті неглибокі надрізи у вигляді сіточки, не прорізаючи шкірку. Змішати оливкову олію, копчену паприку, дрібно нарізану зелень, сіль і чорний мелений перець. За бажанням додати 1–2 зубчики подрібненого часнику для більш насиченого аромату. Викласти баклажани на деко, застелене пергаментом, щедро змастити ароматною сумішшю, зверху розкласти кружальця помідорів і посипати натертим сиром. Запікати страву в розігрітій до 180 °С духовці протягом 25–30 хвилин, доки баклажани не стануть м'якими, а сир не розплавиться й не підрум'яниться. Дістати готову страву з духовки, за бажанням посипати свіжою зеленню та відразу подавати до столу.

Як і з чим подавати

Баклажани по-французьки найкраще смакують гарячими, коли сир залишається тягучим, а овочі — соковитими. Страву можна подавати самостійно або як гарнір до запеченого м'яса, курки чи риби. Вона також добре поєднується зі свіжими овочевими салатами, картоплею, рисом або булгуром. Перед подачею баклажани варто прикрасити свіжим базиліком, петрушкою чи кропом, а за бажанням доповнити сметанним, йогуртовим або часниковим соусом.

Баклажани по-французьки — чудовий приклад того, як зі звичайних сезонних овочів можна приготувати ефектну та дуже смачну страву. Простий набір інгредієнтів, мінімум активної роботи та апетитна сирна скоринка роблять цей рецепт вдалим вибором як для буденної вечері, так і для частування гостей. За бажанням рецепт легко урізноманітнити, додавши обсмажені гриби, солодкий перець або улюблені пряні трави.