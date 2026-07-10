Чизкейк с вишней и хрустящей крошкой: десерт, который запомнится надолго (видео)

Готовится проще, чем кажется

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Чизкейк с ягодной начинкой и с хрустящей крошкой сверху выделяется на фоне классических рецептов. Сочетание нежного сырного крема, кисло-сладкой вишни и рассыпчатого теста создает интересную игру текстур в одном кусочке. Именно это делает десерт таким запоминающимся.

Рецептом этого чизкейка поделилась в Instagram автор под ником lanas_diet.

Как приготовить чизкейк с вишней

Чтобы основа получилась рассыпчатой, а не плотной, масло для теста обязательно должно быть прямо из холодильника. Часть теста, отложенную для крошки, стоит держать в холоде до самого момента, пока не понадобится натереть ее сверху десерта. Сырную начинку важно не взбивать миксером на высокой скорости, а перемешивать до однородности вручную или на низкой скорости. Благодаря этому в креме не появятся пузырьки воздуха, из-за которых чизкейк может потрескаться при выпекании.

Ингредиенты для основы:

мука — 350 г;

сливочное масло холодное — 180 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр для чизкейка — 800 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 120 г;

сливки 30% — 100 мл;

кукурузный крахмал — 40 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Дополнительно:

вишня без косточек — 600 г;

кукурузный крахмал — 12 г;

сахарная пудра для подачи.

Способ приготовления:

Муку смешиваем с сахаром и разрыхлителем. Добавляем холодное масло и перетираем руками в мелкую крошку. Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто, чтобы масло не успело растаять от тепла рук. Примерно две трети теста распределяем по дну формы, формируя ровный слой. Оставшуюся треть убираем в холодильник. Крем-сыр смешиваем с сахаром. По одному вводим яйца, каждый раз перемешивая до однородности. Вливаем сливки, добавляем ванильный экстракт и крахмал. Перемешиваем до гладкой массы, стараясь не взбивать. Вишню смешиваем с кукурузным крахмалом и выливаем сырную массу на подготовленную основу. Сверху равномерно распределяем вишню, слегка утапливая ягоды в начинку. Оставшееся тесто натираем на крупной терке или разминаем руками в крошку и посыпаем сверху десерт. Выпекаем чизкейк 60 минут при температуре 175°C до золотистого цвета крошки.

Перед подачей чизкейку нужно полностью остыть, а затем еще пару часов постоять в холодильнике. Так начинка стабилизируется и десерт будет легче нарезать на аккуратные порции. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой, а сверху добавить несколько свежих ягод вишни для украшения.