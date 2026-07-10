Чизкейк с вишней и хрустящей крошкой: десерт, который запомнится надолго (видео)
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Готовится проще, чем кажется
Чизкейк с ягодной начинкой и с хрустящей крошкой сверху выделяется на фоне классических рецептов. Сочетание нежного сырного крема, кисло-сладкой вишни и рассыпчатого теста создает интересную игру текстур в одном кусочке. Именно это делает десерт таким запоминающимся.
Рецептом этого чизкейка поделилась в Instagram автор под ником lanas_diet.
Как приготовить чизкейк с вишней
Чтобы основа получилась рассыпчатой, а не плотной, масло для теста обязательно должно быть прямо из холодильника. Часть теста, отложенную для крошки, стоит держать в холоде до самого момента, пока не понадобится натереть ее сверху десерта. Сырную начинку важно не взбивать миксером на высокой скорости, а перемешивать до однородности вручную или на низкой скорости. Благодаря этому в креме не появятся пузырьки воздуха, из-за которых чизкейк может потрескаться при выпекании.
Ингредиенты для основы:
- мука — 350 г;
- сливочное масло холодное — 180 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр для чизкейка — 800 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- сливки 30% — 100 мл;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Дополнительно:
- вишня без косточек — 600 г;
- кукурузный крахмал — 12 г;
- сахарная пудра для подачи.
Способ приготовления:
- Муку смешиваем с сахаром и разрыхлителем. Добавляем холодное масло и перетираем руками в мелкую крошку.
- Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто, чтобы масло не успело растаять от тепла рук.
- Примерно две трети теста распределяем по дну формы, формируя ровный слой. Оставшуюся треть убираем в холодильник.
- Крем-сыр смешиваем с сахаром. По одному вводим яйца, каждый раз перемешивая до однородности.
- Вливаем сливки, добавляем ванильный экстракт и крахмал. Перемешиваем до гладкой массы, стараясь не взбивать.
- Вишню смешиваем с кукурузным крахмалом и выливаем сырную массу на подготовленную основу.
- Сверху равномерно распределяем вишню, слегка утапливая ягоды в начинку.
- Оставшееся тесто натираем на крупной терке или разминаем руками в крошку и посыпаем сверху десерт.
- Выпекаем чизкейк 60 минут при температуре 175°C до золотистого цвета крошки.
Перед подачей чизкейку нужно полностью остыть, а затем еще пару часов постоять в холодильнике. Так начинка стабилизируется и десерт будет легче нарезать на аккуратные порции. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой, а сверху добавить несколько свежих ягод вишни для украшения.