Ліниві сирники з лаваша: рецепт, який варто спробувати (відео)
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Ідеально для сніданку
Рецепт класичних сирників простий. Але для їх приготування потрібен час, щоб вимісити тісто, сформувати, а потім ще й обсмажити. Є варіант простіший — ліниві сирники з лаваша, які готуються значно швидше, а за смаком не поступаються звичним.
Таким рецептом поділилася блогер an.cookbook у Instagram. Вона показала, як із сиру, лаваша та пари яєць отримати ситний сніданок буквально за 15-20 хвилин.
Як приготувати ліниві сирники
Для цієї страви краще брати сир середньої жирності, тоді начинка вийде ніжною і не буде розповзатися при нарізанні рулету. Лаваш варто обирати тонкий і свіжий, інакше він може тріснути під час згортання. Якщо хочеться більш виразного смаку, у сирну масу можна додати трохи цедри лимона або апельсина.
Інгредієнти
- сир — 300 г
- яйця — 1 шт (для начинки)
- цукор — 2-3 ст. л.
- ванільний цукор — за смаком
- родзинки — за смаком
- сметана — 1 ст. л.
- лаваш — 1 лист
- яйця — 2 шт (для льєзону)
- молоко — 50 мл
- кокосове масло — для смаження
Приготування
- До сиру додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і родзинки за бажанням, перемішуємо до однорідності.
- Сирну масу викладаємо на лаваш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.
- Згортаємо лаваш у щільний рулет і нарізаємо на порційні шматочки.
- Яйця збиваємо з молоком до однорідності.
- Кожен шматочок рулету занурюємо в яєчну суміш.
- Обсмажуємо на кокосовій олії до рум’яної скоринки з усіх боків.
Ліниві сирники добре поєднуються зі сметаною, медом або ягідним варенням. Також їх можна полити згущеним молоком або подати зі свіжими ягодами.