Ліниві сирники з лаваша: рецепт, який варто спробувати (відео)

Ідеально для сніданку

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Рецепт класичних сирників простий. Але для їх приготування потрібен час, щоб вимісити тісто, сформувати, а потім ще й обсмажити. Є варіант простіший — ліниві сирники з лаваша, які готуються значно швидше, а за смаком не поступаються звичним.

Таким рецептом поділилася блогер an.cookbook у Instagram. Вона показала, як із сиру, лаваша та пари яєць отримати ситний сніданок буквально за 15-20 хвилин.

Як приготувати ліниві сирники

Для цієї страви краще брати сир середньої жирності, тоді начинка вийде ніжною і не буде розповзатися при нарізанні рулету. Лаваш варто обирати тонкий і свіжий, інакше він може тріснути під час згортання. Якщо хочеться більш виразного смаку, у сирну масу можна додати трохи цедри лимона або апельсина.

Інгредієнти

сир — 300 г

яйця — 1 шт (для начинки)

цукор — 2-3 ст. л.

ванільний цукор — за смаком

родзинки — за смаком

сметана — 1 ст. л.

лаваш — 1 лист

яйця — 2 шт (для льєзону)

молоко — 50 мл

кокосове масло — для смаження

Приготування

До сиру додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і родзинки за бажанням, перемішуємо до однорідності. Сирну масу викладаємо на лаваш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Згортаємо лаваш у щільний рулет і нарізаємо на порційні шматочки. Яйця збиваємо з молоком до однорідності. Кожен шматочок рулету занурюємо в яєчну суміш. Обсмажуємо на кокосовій олії до рум’яної скоринки з усіх боків.

Ліниві сирники добре поєднуються зі сметаною, медом або ягідним варенням. Також їх можна полити згущеним молоком або подати зі свіжими ягодами.