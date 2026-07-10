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Ліниві сирники з лаваша: рецепт, який варто спробувати (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ліниві сирники Новина оновлена 10 липня 2026, 20:47
Ліниві сирники. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідеально для сніданку

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Рецепт класичних сирників простий. Але для їх приготування потрібен час, щоб вимісити тісто, сформувати, а потім ще й обсмажити. Є варіант простіший — ліниві сирники з лаваша, які готуються значно швидше, а за смаком не поступаються звичним.

Таким рецептом поділилася блогер an.cookbook у Instagram. Вона показала, як із сиру, лаваша та пари яєць отримати ситний сніданок буквально за 15-20 хвилин.

Як приготувати ліниві сирники

Для цієї страви краще брати сир середньої жирності, тоді начинка вийде ніжною і не буде розповзатися при нарізанні рулету. Лаваш варто обирати тонкий і свіжий, інакше він може тріснути під час згортання. Якщо хочеться більш виразного смаку, у сирну масу можна додати трохи цедри лимона або апельсина.

Інгредієнти

  • сир — 300 г
  • яйця — 1 шт (для начинки)
  • цукор — 2-3 ст. л.
  • ванільний цукор — за смаком
  • родзинки — за смаком
  • сметана — 1 ст. л.
  • лаваш — 1 лист
  • яйця — 2 шт (для льєзону)
  • молоко — 50 мл
  • кокосове масло — для смаження

Приготування

  1. До сиру додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і родзинки за бажанням, перемішуємо до однорідності.
  2. Сирну масу викладаємо на лаваш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.
  3. Згортаємо лаваш у щільний рулет і нарізаємо на порційні шматочки.
  4. Яйця збиваємо з молоком до однорідності.
  5. Кожен шматочок рулету занурюємо в яєчну суміш.
  6. Обсмажуємо на кокосовій олії до рум’яної скоринки з усіх боків.

Ліниві сирники добре поєднуються зі сметаною, медом або ягідним варенням. Також їх можна полити згущеним молоком або подати зі свіжими ягодами.

Теги:
#Рецепти #Сир #Сирники