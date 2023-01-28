Укр

Баклажаны по-грузински: рецепт закуски, которую приготовить сможет даже начинающая хозяйка

Татьяна Кармазина
Читати українською
Как приготовить баклажаны по-грузински на зиму - рецепт
Как приготовить баклажаны по-грузински на зиму - рецепт. Фото 1000.menu

Самый вкусный рецепт для любителей острого

Такой овощ, как баклажан, почему-то недооценен для заготовок в банках, но из него можно приготовить десятки вкусных блюд. Например, баклажаны с чесноком, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью. Кроме того, из баклажанов получаются прекрасные закуски.

Для любителей остренького мы публикуем рецепт баклажанов по-грузински. Готовится такая закуска достаточно просто. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. С этим способом приготовления сможет справиться даже начинающая хозяйка!

Как приготовить баклажаны по-грузински

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажан
  • 5-6 болгарских перцев
  • 2 горьких перца
  • 2 головки чеснока
  • 2 пучка зелени (петрушка + кинза)
  • 2 стакана растительного масла
  • 2 стакана 6%уксуса
  • Соль
  • 1-2 ст. л. хмели-сунели

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15 (можно и обжарить, но тогда масло в конце можно не добавлять, и баклажаны заранее посолить и потом обжарить).
  2. Затем высыпать в дуршлаг и положить сверху гнёт. Оставить на 1 час.
  3. Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать.
  4. Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Всё перемешать.
  5. Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и всё перемешать.
  6. Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания.

Как и с чем подавать

Эта ароматная закуска отлично сочетается со многими блюдами. К примеру, ее можно подать к мясу или шашлыку. Баклажаны по-грузински также можно подавать к отварному картофелю или гречке. Либо можно выложить закуску на кусочек хлеба и есть без дополнений.

Добавим, что баклажан также можно добавить в рецептуру одного популярного блюда. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт кабачковой икры с баклажанами.

