Баклажаны по-грузински: рецепт закуски, которую приготовить сможет даже начинающая хозяйка
Самый вкусный рецепт для любителей острого
Такой овощ, как баклажан, почему-то недооценен для заготовок в банках, но из него можно приготовить десятки вкусных блюд. Например, баклажаны с чесноком, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью. Кроме того, из баклажанов получаются прекрасные закуски.
Для любителей остренького мы публикуем рецепт баклажанов по-грузински. Готовится такая закуска достаточно просто. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. С этим способом приготовления сможет справиться даже начинающая хозяйка!
Как приготовить баклажаны по-грузински
Ингредиенты:
- 5 кг баклажан
- 5-6 болгарских перцев
- 2 горьких перца
- 2 головки чеснока
- 2 пучка зелени (петрушка + кинза)
- 2 стакана растительного масла
- 2 стакана 6%уксуса
- Соль
- 1-2 ст. л. хмели-сунели
Приготовление:
- Баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15 (можно и обжарить, но тогда масло в конце можно не добавлять, и баклажаны заранее посолить и потом обжарить).
- Затем высыпать в дуршлаг и положить сверху гнёт. Оставить на 1 час.
- Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать.
- Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Всё перемешать.
- Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и всё перемешать.
- Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания.
Как и с чем подавать
Эта ароматная закуска отлично сочетается со многими блюдами. К примеру, ее можно подать к мясу или шашлыку. Баклажаны по-грузински также можно подавать к отварному картофелю или гречке. Либо можно выложить закуску на кусочек хлеба и есть без дополнений.
Добавим, что баклажан также можно добавить в рецептуру одного популярного блюда. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт кабачковой икры с баклажанами.