Такой молодой картофель будут есть все: как его приготовить необычным способом (видео)

Такой картофель станет отличным гарниром к мясным блюдам

Начался сезон молодого картофеля — сочного, нежного и ароматного. Ее можно приготовить множеством способов: сварить, обжарить или запечь в духовке со специями.

Но сегодня мы предлагаем особенно нежный и вкусный вариант – молодой картофель в сливочном соусе. Это блюдо покоряет своей простотой и насыщенным вкусом и станет отличным дополнением к обеду или ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".

Как приготовить картофель в сливочном соусе

Ингредиенты:

молодой картофель – 600 г

масло растительное – 2 ст. л.

масло – 50 г

зеленый лук – пучок

мука – 1 ст. л.

укроп – пучок

сметана – 300 г

молоко – 150 мл.

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковороду влить растительное масло, сливочное масло.

3. Добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты.

4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.

5. Влить сметану комнатной температуры и молоко. Отлично перемешать.

6. Добавить соль и специи в картофель, нарезанный укроп.

7. Из картофеля слить воду и залить сметанным соусом.

8. Протушить на слабом огне еще несколько минут и можно подавать.