Такой молодой картофель будут есть все: как его приготовить необычным способом (видео)
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Такой картофель станет отличным гарниром к мясным блюдам
Начался сезон молодого картофеля — сочного, нежного и ароматного. Ее можно приготовить множеством способов: сварить, обжарить или запечь в духовке со специями.
Но сегодня мы предлагаем особенно нежный и вкусный вариант – молодой картофель в сливочном соусе. Это блюдо покоряет своей простотой и насыщенным вкусом и станет отличным дополнением к обеду или ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".
Как приготовить картофель в сливочном соусе
Ингредиенты:
- молодой картофель – 600 г
- масло растительное – 2 ст. л.
- масло – 50 г
- зеленый лук – пучок
- мука – 1 ст. л.
- укроп – пучок
- сметана – 300 г
- молоко – 150 мл.
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить почищенный картофель почти до готовности.
2. На сковороду влить растительное масло, сливочное масло.
3. Добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты.
4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.
5. Влить сметану комнатной температуры и молоко. Отлично перемешать.
6. Добавить соль и специи в картофель, нарезанный укроп.
7. Из картофеля слить воду и залить сметанным соусом.
8. Протушить на слабом огне еще несколько минут и можно подавать.