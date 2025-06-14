Сытный завтрак или отличный перекус: рецепт вкусной намазки из тунца (видео)
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Намазка из консервированного тунца с яйцом получается очень аппетитной и нежной
Консервированный тунец — универсальный продукт, давно завоевавший популярность благодаря удобству в использовании и высокой питательной ценности. С этой консервой можно не только готовить разнообразные блюда, в том числе салат с тунцем и фасолью, но и сделать простую и вкусную намазку.
Она станет отличным вариантом для быстрого перекуса, легкого завтрака или даже как элемент праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить намазку с тунцом
Ингредиенты:
- 3 сваренных вкрутую яйца;
- 1 баночка тунца;
- 2 огурца;
- 1 ст. л. с горькой крем-сыра;
- соль по желанию.
Способ приготовления:
1.Очистить сваренные вкрутую яйца и нарезать большими кусками.
2.Нарезать огурцы мелкими кубиками, при необходимости снять шкурку.
3.Открыть банку тунца и слить жидкость или растительное масло.
4.Выложить тунец, яйца, огурцы и крем-сыр в глубокую миску.
5.Сбить все ингредиенты блендером до однородной массы. По желанию оставить немного текстуры.
6.Посолить по вкусу.
7.По желанию охладить перед подачей.