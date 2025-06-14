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Сытный завтрак или отличный перекус: рецепт вкусной намазки из тунца (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасная закуска на любой праздник – просто и вкусно
Прекрасная закуска на любой праздник – просто и вкусно

Намазка из консервированного тунца с яйцом получается очень аппетитной и нежной

Консервированный тунец — универсальный продукт, давно завоевавший популярность благодаря удобству в использовании и высокой питательной ценности. С этой консервой можно не только готовить разнообразные блюда, в том числе салат с тунцем и фасолью, но и сделать простую и вкусную намазку.

Она станет отличным вариантом для быстрого перекуса, легкого завтрака или даже как элемент праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить намазку с тунцом

Ингредиенты:

  • 3 сваренных вкрутую яйца;
  • 1 баночка тунца;
  • 2 огурца;
  • 1 ст. л. с горькой крем-сыра;
  • соль по желанию.

Способ приготовления:

1.Очистить сваренные вкрутую яйца и нарезать большими кусками.

2.Нарезать огурцы мелкими кубиками, при необходимости снять шкурку.

3.Открыть банку тунца и слить жидкость или растительное масло.

4.Выложить тунец, яйца, огурцы и крем-сыр в глубокую миску.

5.Сбить все ингредиенты блендером до однородной массы. По желанию оставить немного текстуры.

6.Посолить по вкусу.

7.По желанию охладить перед подачей.

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#Тунец #Перекус #Готовим дома #намазка