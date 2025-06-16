Минимум ингредиентов — максимум вкуса: после этого домашнего мороженого вы не будете покупать магазинное (видео)

Сладко, нежно, воздушно

Оно бывает самым разнообразным: сливочное, фруктовое, с ягодами, орешками или печеньем, а особенно популярным остается шоколадное мороженое с насыщенным вкусом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классику, знакомую с детства, нежный и густой домашний пломбир. Он обладает идеальной сливочной текстурой, приятной сладостью и готовится без сложных ингредиентов. Это именно тот десерт, который дарит настоящее чувство лета и уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yuliia.senych ".

Как приготовить пломбир дома

Ингредиенты:

– желтки – 3 шт.;

– сахарная пудра – 150 г;

– ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);

– молоко – 100 мл;

– сливки жирные (не менее 33%) – 500 мл.

Способ приготовления: