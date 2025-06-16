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Минимум ингредиентов — максимум вкуса: после этого домашнего мороженого вы не будете покупать магазинное (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусное лакомство своими руками
Вкусное лакомство своими руками. Фото instagram.com

Сладко, нежно, воздушно

Оно бывает самым разнообразным: сливочное, фруктовое, с ягодами, орешками или печеньем, а особенно популярным остается шоколадное мороженое с насыщенным вкусом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классику, знакомую с детства, нежный и густой домашний пломбир. Он обладает идеальной сливочной текстурой, приятной сладостью и готовится без сложных ингредиентов. Это именно тот десерт, который дарит настоящее чувство лета и уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yuliia.senych ".

Как приготовить пломбир дома

Ингредиенты:

– желтки – 3 шт.;

– сахарная пудра – 150 г;

– ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);

– молоко – 100 мл;

– сливки жирные (не менее 33%) – 500 мл.

Способ приготовления:

  1. Соединить желтки, сахарную пудру и ванильный сахар в кастрюле с толстым дном, перемешать до однородности, влить молоко, поставить на слабый огонь и варить, постоянно помешивая, до консистенции сгущенки, не доводя до кипения.
  2. Снять массу с огня и охладить до комнатной температуры периодически помешивая.
  3. Взбить хорошо охлажденные сливки до плотных пиков, начиная с низкой скорости.
  4. Осторожно ввести заварную охлажденную массу в сливки и перемешать до однородной консистенции.
  5. Перелить смесь в контейнер и заморозить, в течение первых 3 часов 5-6 раз доставать и тщательно перемешивать во избежание образования кристаллов льда.
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#Мороженое #Десерт #Готовим дома