Минимум ингредиентов — максимум вкуса: после этого домашнего мороженого вы не будете покупать магазинное (видео)
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Сладко, нежно, воздушно
Оно бывает самым разнообразным: сливочное, фруктовое, с ягодами, орешками или печеньем, а особенно популярным остается шоколадное мороженое с насыщенным вкусом.
Но сегодня мы предлагаем приготовить классику, знакомую с детства, нежный и густой домашний пломбир. Он обладает идеальной сливочной текстурой, приятной сладостью и готовится без сложных ингредиентов. Это именно тот десерт, который дарит настоящее чувство лета и уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yuliia.senych ".
Как приготовить пломбир дома
Ингредиенты:
– желтки – 3 шт.;
– сахарная пудра – 150 г;
– ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);
– молоко – 100 мл;
– сливки жирные (не менее 33%) – 500 мл.
Способ приготовления:
- Соединить желтки, сахарную пудру и ванильный сахар в кастрюле с толстым дном, перемешать до однородности, влить молоко, поставить на слабый огонь и варить, постоянно помешивая, до консистенции сгущенки, не доводя до кипения.
- Снять массу с огня и охладить до комнатной температуры периодически помешивая.
- Взбить хорошо охлажденные сливки до плотных пиков, начиная с низкой скорости.
- Осторожно ввести заварную охлажденную массу в сливки и перемешать до однородной консистенции.
- Перелить смесь в контейнер и заморозить, в течение первых 3 часов 5-6 раз доставать и тщательно перемешивать во избежание образования кристаллов льда.