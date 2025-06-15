Выйдет пышной и ароматной: такую запеканку без муки вы приготовите на раз-два (видео)
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Просто тает во рту
Творог – это полезный и питательный продукт, богатый белком и кальцием, который прекрасно подходит как для сладких, так и для соленых блюд. Из него готовят сырники, вареники, кремы для десертов, а также запеканки – вкусные и простые в приготовлении.
В частности, особенно легкой и нежной получается творожная запеканка без муки. Она имеет приятную текстуру, хорошо держит форму и одновременно остается нежной внутри. Такой вариант станет чудесным завтраком или полезным перекусом как для взрослых, так и детей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".
Как приготовить творожную запеканку без муки
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- манка — 3 ст. л.;
- сметана или греческий йогурт крупные – 3-4 ст. л.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар;
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, ванильный сахар, сметану, соль.
2. Перебейте блендером до однородности.
3. Переложите тесто в форму с пергаментом и выпекайте запеканку в духовке за 180-190° С 1 час, время выпечки может отличаться. Подавайте с ягодами, сгущенкой или сметаной!