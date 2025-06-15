Выйдет пышной и ароматной: такую запеканку без муки вы приготовите на раз-два (видео)

Просто тает во рту

Творог – это полезный и питательный продукт, богатый белком и кальцием, который прекрасно подходит как для сладких, так и для соленых блюд. Из него готовят сырники, вареники, кремы для десертов, а также запеканки – вкусные и простые в приготовлении.

В частности, особенно легкой и нежной получается творожная запеканка без муки. Она имеет приятную текстуру, хорошо держит форму и одновременно остается нежной внутри. Такой вариант станет чудесным завтраком или полезным перекусом как для взрослых, так и детей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить творожную запеканку без муки

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

манка — 3 ст. л.;

сметана или греческий йогурт крупные – 3-4 ст. л.;

щепотка соли;

ванильный сахар;

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, ванильный сахар, сметану, соль.

2. Перебейте блендером до однородности.

3. Переложите тесто в форму с пергаментом и выпекайте запеканку в духовке за 180-190° С 1 час, время выпечки может отличаться. Подавайте с ягодами, сгущенкой или сметаной!