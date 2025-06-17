Приготовите пока гости в пути: рецепт быстрых горячих бутербродов в духовке (видео)

Понравятся детям и взрослым

Закуски бывают самыми разными – от сложных многослойных до совсем простых и быстрых. Например, можно приготовить хрустящие конвертики из лаваша с сыром или начинкой на любой вкус.

Но сегодня предлагаем еще более быстрый вариант – горячие бутерброды в духовке. Они готовятся за считанные минуты, не нуждаются в сложных ингредиентах, а получаются вкусными, ароматными и аппетитно румяными. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить горячие бутерброды в духовке

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 10 кусочков;

венские сосиски – 10 шт.;

копченая моцарелла – 50 г;

вареные яйца – 3 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

листья салата;

помидор;

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ плюс конвекция).

2. Вареные яйца размять в миске вместе с майонезом.

3. Помидор разрезать пополам и порезать тонкими слайсами.

4. Листья салата помыть и обсушить.

5. Сформировать бутерброд: взять кусочек тостового хлеба с помощью ложечки продавить в хлебе линию по диагонали. В полоску положить немного яично-майонезной массы.

6. Положить листья салата, кусочек помидора и сосиски.

7. Сложить хлеб вдвое, соединяя края.

8. Выложить в форму для выпечки.

9. Повторяем со всеми бутербродами.

10. Присыпать сверху натертой копченой моцареллой и поставить запекаться на 8-10 минут.