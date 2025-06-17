Приготовите пока гости в пути: рецепт быстрых горячих бутербродов в духовке (видео)
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Понравятся детям и взрослым
Закуски бывают самыми разными – от сложных многослойных до совсем простых и быстрых. Например, можно приготовить хрустящие конвертики из лаваша с сыром или начинкой на любой вкус.
Но сегодня предлагаем еще более быстрый вариант – горячие бутерброды в духовке. Они готовятся за считанные минуты, не нуждаются в сложных ингредиентах, а получаются вкусными, ароматными и аппетитно румяными. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить горячие бутерброды в духовке
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 10 кусочков;
- венские сосиски – 10 шт.;
- копченая моцарелла – 50 г;
- вареные яйца – 3 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- листья салата;
- помидор;
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ плюс конвекция).
2. Вареные яйца размять в миске вместе с майонезом.
3. Помидор разрезать пополам и порезать тонкими слайсами.
4. Листья салата помыть и обсушить.
5. Сформировать бутерброд: взять кусочек тостового хлеба с помощью ложечки продавить в хлебе линию по диагонали. В полоску положить немного яично-майонезной массы.
6. Положить листья салата, кусочек помидора и сосиски.
7. Сложить хлеб вдвое, соединяя края.
8. Выложить в форму для выпечки.
9. Повторяем со всеми бутербродами.
10. Присыпать сверху натертой копченой моцареллой и поставить запекаться на 8-10 минут.