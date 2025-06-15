Это мясо съедят до последней крошки: как приготовить сочную курочку в духовке (видео)

Филе курицы, запеченное в духовке – еще один вариант приготовления белого мяса

Из курицы можно приготовить множество блюд – от быстрых обыденных до изысканных праздничных. Например, потушить курицу по-крестьянски в соусе – отличный вариант для сытного ужина. Но сегодня предлагаем кое-что особенное — сочную курицу, запеченную в духовке с начинкой.

Такое блюдо не только аппетитно выглядит, но поражает ароматом и нежным вкусом. Начинка придает мясу сочности и делает блюдо по-настоящему праздничным — хотя приготовить его вполне просто даже в будний день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " marafon18_6 ".

Как приготовить курицу в духовке

Ингредиенты:

филе куриное – 800 г;

соль, специи для курицы, сушеный чеснок;

Ингредиенты для начинки:

яйца куриные вареные – 4 шт.;

лук зеленый;

сыр моцарелла – 150 г;

сметана – 2 ст. л.;

помидоры – 200 г;

чеснок, соль, перец.

Способ приготовления:

1. Нарезать и отбить мясо.

2. Добавить любимые специи.

3. Оставить мариноваться на 15 минут.

4. Тем временем нарезать помидоры, добавить тертый творог и измельченную зелень.

5. Заправить сметаной со специями.

6. Мясо выложить на пергамент, добавить начинку, посыпать сыром.

7. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.