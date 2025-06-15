Это мясо съедят до последней крошки: как приготовить сочную курочку в духовке (видео)
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Филе курицы, запеченное в духовке – еще один вариант приготовления белого мяса
Из курицы можно приготовить множество блюд – от быстрых обыденных до изысканных праздничных. Например, потушить курицу по-крестьянски в соусе – отличный вариант для сытного ужина. Но сегодня предлагаем кое-что особенное — сочную курицу, запеченную в духовке с начинкой.
Такое блюдо не только аппетитно выглядит, но поражает ароматом и нежным вкусом. Начинка придает мясу сочности и делает блюдо по-настоящему праздничным — хотя приготовить его вполне просто даже в будний день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " marafon18_6 ".
Как приготовить курицу в духовке
Ингредиенты:
- филе куриное – 800 г;
- соль, специи для курицы, сушеный чеснок;
Ингредиенты для начинки:
- яйца куриные вареные – 4 шт.;
- лук зеленый;
- сыр моцарелла – 150 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- помидоры – 200 г;
- чеснок, соль, перец.
Способ приготовления:
1. Нарезать и отбить мясо.
2. Добавить любимые специи.
3. Оставить мариноваться на 15 минут.
4. Тем временем нарезать помидоры, добавить тертый творог и измельченную зелень.
5. Заправить сметаной со специями.
6. Мясо выложить на пергамент, добавить начинку, посыпать сыром.
7. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.