Кабачковые оладьи станут еще сытнее: какой ингредиент к ним добавить (видео)

Приготовьте такие куриные котлеты с кабачком для разнообразия повседневного меню

Кабачок – это нежный и сочный овощ, который легко усваивается и прекрасно сочетается с разными продуктами. Его можно жарить, запекать, фаршировать или потушить со специями и овощами для легкого гарнира.

А еще из кабачков выходят удивительно вкусные и нежные котлеты — аппетитное блюдо, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Их легко готовить, а результат всегда радует мягкой текстурой и нежным вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить котлеты с кабачками

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Цуккини или кабачок – 1 шт.;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Сметана – 2 ст. л.;

Мука – 3 ст. л. без горки;

Соль, перец – по вкусу;

Укроп;

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать маленькими кубиками. Добавить яйцо, натертый кабачок, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Всё хорошо перемешать.

2. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.

3. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.