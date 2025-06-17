Кабачковые оладьи станут еще сытнее: какой ингредиент к ним добавить (видео)
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Приготовьте такие куриные котлеты с кабачком для разнообразия повседневного меню
Кабачок – это нежный и сочный овощ, который легко усваивается и прекрасно сочетается с разными продуктами. Его можно жарить, запекать, фаршировать или потушить со специями и овощами для легкого гарнира.
А еще из кабачков выходят удивительно вкусные и нежные котлеты — аппетитное блюдо, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Их легко готовить, а результат всегда радует мягкой текстурой и нежным вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".
Как приготовить котлеты с кабачками
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Цуккини или кабачок – 1 шт.;
- Чеснок – 1-2 зуб.;
- Сметана – 2 ст. л.;
- Мука – 3 ст. л. без горки;
- Соль, перец – по вкусу;
- Укроп;
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать маленькими кубиками. Добавить яйцо, натертый кабачок, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Всё хорошо перемешать.
2. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.
3. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.