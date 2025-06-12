Понадобятся огурцы и несколько ингредиентов: такой салат вы приготовите за пять минут (видео)
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Можно готовить хоть каждый день
Огурцы – это не только освежающий перекус в свежем виде, но и отличная основа для различных салатов, например, с яйцом, сметаной или зеленью. А сегодня мы предлагаем легкий, ароматный и полезный вариант – салат с огурцами, мятой, йогуртом и лимоном.
Такой салат идеально подходит к летнему обеду, дополняя мясные или овощные блюда, и освежает даже в самый жаркий день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат с огурцом, мятой, йогуртом и лимоном
Ингредиенты:
- Огурцы – 300 г;
- Чеснок – 1-2 зуб.;
- Лимонный сок – по вкусу;
- Йогурт или домашняя сметана – 2 ст. л.;
- Лимон – 1 шт.;
- Соль – по вкусу;
- Мята свежая;
- Оливковое масло;
Способ приготовления:
1. Огурцы промойте и нарежьте ломтиками.
2. Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.
3. Все тщательно смешайте – и можно подавать.