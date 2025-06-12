Понадобятся огурцы и несколько ингредиентов: такой салат вы приготовите за пять минут (видео)

Можно готовить хоть каждый день

Огурцы – это не только освежающий перекус в свежем виде, но и отличная основа для различных салатов, например, с яйцом, сметаной или зеленью. А сегодня мы предлагаем легкий, ароматный и полезный вариант – салат с огурцами, мятой, йогуртом и лимоном.

Такой салат идеально подходит к летнему обеду, дополняя мясные или овощные блюда, и освежает даже в самый жаркий день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат с огурцом, мятой, йогуртом и лимоном

Ингредиенты:

Огурцы – 300 г;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Лимонный сок – по вкусу;

Йогурт или домашняя сметана – 2 ст. л.;

Лимон – 1 шт.;

Соль – по вкусу;

Мята свежая;

Оливковое масло;

Способ приготовления:

1. Огурцы промойте и нарежьте ломтиками.

2. Добавить измельченный чеснок, йогурт/сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.

3. Все тщательно смешайте – и можно подавать.