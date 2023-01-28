Баклажани по-грузинськи: рецепт закуски, яку приготувати зможе навіть господиня-початківець
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 8056
Найсмачніший рецепт для любителів гострого
Такий овоч, як баклажан, чомусь недооцінений для заготівель у банках, але з нього можна приготувати десятки смачних страв. Наприклад, баклажани з часником, або консервовані фаршировані баклажани з перцем та морквою. Крім того, з баклажанів виходять чудові закуски.
Для любителів гостренького ми публікуємо рецепт баклажанів по-грузинськи. Готується така закуска досить легко. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі. З цим способом приготування зможе впоратися навіть господиня-початківець!
Як приготувати баклажани по-грузинськи
Інгредієнти:
- 5 кг баклажан
- 5-6 болгарських перців
- 2 гірких перців
- 2 головки часнику
- 2 пучки зелені (петрушка + кінза)
- 2 склянки рослинної олії
- 2 склянки 6% оцту
- Сіль
- 1-2 ст. л. хмелі-сунелі
Приготування:
- Баклажани нарізати на кружечки і відварити в підсоленій воді хвилин 10-15 (можна і обсмажити, але тоді олію в кінці можна не додавати, і баклажани заздалегідь посолити і потім обсмажити).
- Потім висипати в друшляк і покласти зверху гніт. Залишити на 1 годину.
- Болгарський перець, гострий перець і часник перекрутити через м’ясорубку. Зелень порізати.
- Додати хмелі-сунелі та сіль за смаком. Все перемішати.
- Олію довести до кипіння і залити баклажани. Додати оцет і перемішати.
- Розкласти у стерилізовані банки. Стерилізувати хвилин 15-20 і закрутити. Закутати банки до повного охолодження.
Як і з чим подавати
Ця ароматна закуска чудово поєднується з багатьма стравами. Наприклад, її можна подати до м'яса або шашлику. Баклажани по-грузинськи також можна подавати до відвареної картоплі чи гречки. Або можна викласти закуску на шматочок хліба і їсти просто так.
Додамо, що баклажан також можна додати до рецептури однієї популярної страви. Раніше "Телеграф" публікував рецепт кабачкової ікри з баклажанами.