Все по 12 ложек – и пирог на столе: эту вкусную выпечку вы приготовите на скорую руку (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пирог 12 ложек обязательно порадует своей простотой и приятным нежным вкусом
Можно приготовить множество вариантов вкусной домашней выпечки – в частности, пирог с сыром и малиной, сочетающий в себе нежность и ягодную свежесть. Но иногда хочется чего-то простого, быстрого и одновременно вкусного.
Именно поэтому рецепт пирога "12 ложек" – настоящая находка для любой кухни. Минимум ингредиентов, никаких весов и сложных вычислений – и уже через час на столе ароматный пирог к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить пирог 12 ложек
Ингредиенты:
- 80 г муки
- 180 г сахара
- 180 мл молока
- 180 мл растительного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ваниль по желанию
- 150-200 г вишен (у меня черешни)
Способ приготовления:
1.Разбить яйца в миску, добавить сахар и взбить до легкой пены. Влить молоко, добавить масло, ваниль и перемешать.
2.Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь. Замесить однородное тесто.
3.Отжать вишни от лишней влаги (если замороженные) и осторожно добавить в тесто.
4. Проверить готовность деревянной шпажкой: если она сухая – пирог готов.