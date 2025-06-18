Все по 12 ложек – и пирог на столе: эту вкусную выпечку вы приготовите на скорую руку (видео)

Пирог 12 ложек обязательно порадует своей простотой и приятным нежным вкусом

Можно приготовить множество вариантов вкусной домашней выпечки – в частности, пирог с сыром и малиной, сочетающий в себе нежность и ягодную свежесть. Но иногда хочется чего-то простого, быстрого и одновременно вкусного.

Именно поэтому рецепт пирога "12 ложек" – настоящая находка для любой кухни. Минимум ингредиентов, никаких весов и сложных вычислений – и уже через час на столе ароматный пирог к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить пирог 12 ложек

Ингредиенты:

80 г муки

180 г сахара

180 мл молока

180 мл растительного масла

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

ваниль по желанию

150-200 г вишен (у меня черешни)

Способ приготовления:

1.Разбить яйца в миску, добавить сахар и взбить до легкой пены. Влить молоко, добавить масло, ваниль и перемешать.

2.Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь. Замесить однородное тесто.

3.Отжать вишни от лишней влаги (если замороженные) и осторожно добавить в тесто.

4. Проверить готовность деревянной шпажкой: если она сухая – пирог готов.