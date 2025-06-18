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Все по 12 ложек – и пирог на столе: эту вкусную выпечку вы приготовите на скорую руку (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Ароматная и вкусная выпечка без использования весов
Ароматная и вкусная выпечка без использования весов. Фото instagram.com

Пирог 12 ложек обязательно порадует своей простотой и приятным нежным вкусом

Можно приготовить множество вариантов вкусной домашней выпечки – в частности, пирог с сыром и малиной, сочетающий в себе нежность и ягодную свежесть. Но иногда хочется чего-то простого, быстрого и одновременно вкусного.

Именно поэтому рецепт пирога "12 ложек" – настоящая находка для любой кухни. Минимум ингредиентов, никаких весов и сложных вычислений – и уже через час на столе ароматный пирог к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить пирог 12 ложек

Ингредиенты:

  • 80 г муки
  • 180 г сахара
  • 180 мл молока
  • 180 мл растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • ваниль по желанию
  • 150-200 г вишен (у меня черешни)

Способ приготовления:

1.Разбить яйца в миску, добавить сахар и взбить до легкой пены. Влить молоко, добавить масло, ваниль и перемешать.

2.Просеять муку вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь. Замесить однородное тесто.

3.Отжать вишни от лишней влаги (если замороженные) и осторожно добавить в тесто.

4. Проверить готовность деревянной шпажкой: если она сухая – пирог готов.

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#Выпечка #Готовим дома #Пиріг