Еще вкуснее сельди: как замариновать хек со специями, маслом и уксусом (видео)

Сочный, нежный, вкусный

Сельдь давно завоевала популярность на наших столах — ее готовят в разных маринадах, добавляют в салаты или подают как закуску. Особенно вкусной считается версия по-корейски – с овощами, специями и легкой пикантностью.

Но сегодня мы предлагаем попробовать кое-что другое — маринованного хека. Эта рыба имеет нежное белое мясо, хорошо впитывает ароматы маринада и после нескольких часов настаивания становится удивительно вкусной. Это отличная альтернатива традиционной сельди — не менее аппетитная, но с собственным характером. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " valway_ka_ ".

Как приготовить маринованный хек

Ингредиенты:

Хек свежий

Соль

Уксус

Вода

Масло

Перец горошком

Лавровый

Лук

Способ приготовления:

1. Рыбу очистить и порезать на порционные кусочки. Каждый кусочек обмочить в соль со всех сторон.

2. Выкладываем в посуду, накрыть и в холодильник на 6-8 часов. После рыбу хорошо промыть.

3. Выложить в банку и залить уксусным раствором 9% с водой 1:1, чтобы покрыло (1 стакан уксуса 9% и 1 стакан воды), оставить на 2 часа. После слить всю жидкость.

4. Готовую рыбу переложить в чистую посуду со специями и луком, залить растительным маслом, чтобы покрыла, и поставьте в холодильник на 2-4 часа.