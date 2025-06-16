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Еще вкуснее сельди: как замариновать хек со специями, маслом и уксусом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Блюдо на скорую руку для всей семьи
Блюдо на скорую руку для всей семьи. Фото instagram.com

Сочный, нежный, вкусный

Сельдь давно завоевала популярность на наших столах — ее готовят в разных маринадах, добавляют в салаты или подают как закуску. Особенно вкусной считается версия по-корейски – с овощами, специями и легкой пикантностью.

Но сегодня мы предлагаем попробовать кое-что другое — маринованного хека. Эта рыба имеет нежное белое мясо, хорошо впитывает ароматы маринада и после нескольких часов настаивания становится удивительно вкусной. Это отличная альтернатива традиционной сельди — не менее аппетитная, но с собственным характером. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " valway_ka_ ".

Как приготовить маринованный хек

Ингредиенты:

  • Хек свежий
  • Соль
  • Уксус
  • Вода
  • Масло
  • Перец горошком
  • Лавровый
  • Лук

Способ приготовления:

1. Рыбу очистить и порезать на порционные кусочки. Каждый кусочек обмочить в соль со всех сторон.

2. Выкладываем в посуду, накрыть и в холодильник на 6-8 часов. После рыбу хорошо промыть.

3. Выложить в банку и залить уксусным раствором 9% с водой 1:1, чтобы покрыло (1 стакан уксуса 9% и 1 стакан воды), оставить на 2 часа. После слить всю жидкость.

4. Готовую рыбу переложить в чистую посуду со специями и луком, залить растительным маслом, чтобы покрыла, и поставьте в холодильник на 2-4 часа.

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#Маринад #Хек #Готовим дома