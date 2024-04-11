Паска перетвориться на катастрофу: помилки кулінарів, через які випічка тріскається

Розповідаємо, чому паски тріскаються

Ми ділились рецептом вдалої грузинської паски. Який би рецепт ви не обрали, важливо правильно підійти до випікання виробів. Навіть для досвідчених кулінарів випікання паски — не найпростіше завдання.

Варто звернути увагу цілу низку факторів, зокрема на якість борошна, консистенцію тіста, час вистоювання та температуру випікання. Разом із порталом "Сім’я і дім" розповідаємо, чому паски під час випікання тріскаються. Здебільшого паски тріскаються збоку, при цьому верхівку ніби підриває набік.

Чому паска тріскає?

Одна з можливих та важливих причин тріскання паски полягає у тому, що тісто недостатньо добре зійшло у формах. Правильний алгоритм такий: наповнити форми на 1/3 об’єму, дати повністю вирости, лише після цього змастити яйцем та випікати.

Ще одна можлива причина – неправильна температура. Є ризик саме під час виставляння пасок у піч, що температура буде завелика. При цьому верх швидко припікається, а середина в цей час ще підіймається – і от паски тріскаються. Рішенням може бути тимчасове зменшення вогню.

Також причина тріскання може бути у тому, що тісто вийшло дуже м’яке. Цей фактор сприяє стрімкому виростанню, а потім такі паски тріскаються.

Також, якщо борошно має низький вміст клейковини, воно не підходить для дріжджового тіста. З нього виходять гарні печиво та пряники. Для випікання дріжджових пасок, короваїв, потрібне борошно з не менш ніж 13% клейковини.

Інші можливі причини: недостатньо добре вимішене тісто; забагато дріжджів; забагато "жиру"; тісто, коки росте, треба двічі обім’яти (має довго рости); під час випікання не можна відчиняти дверцята духовки.

Щоб паска не тріскала, перед тим, як ставити паски у духовку, досвідчені кулінари радять по центру встромити в кожну паску шпажку або зубочистку. У давнину для цього використовували солому. Виймати шпажки потрібно після випікання.

Але якщо попри всі хитрощі, паски все ж тріскаються — з давнини це вважали непоганим знаком.