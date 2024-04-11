Паска перетвориться на катастрофу: помилки кулінарів, через які випічка тріскається

Марія Дума
Новина оновлена 30 березня 2026, 11:12
Ми ділились рецептом вдалої грузинської паски. Який би рецепт ви не обрали, важливо правильно підійти до випікання виробів. Навіть для досвідчених кулінарів випікання паски — не найпростіше завдання.

Варто звернути увагу цілу низку факторів, зокрема на якість борошна, консистенцію тіста, час вистоювання та температуру випікання. Разом із порталом "Сім’я і дім" розповідаємо, чому паски під час випікання тріскаються. Здебільшого паски тріскаються збоку, при цьому верхівку ніби підриває набік.

Чому паска тріскає?

Одна з можливих та важливих причин тріскання паски полягає у тому, що тісто недостатньо добре зійшло у формах. Правильний алгоритм такий: наповнити форми на 1/3 об’єму, дати повністю вирости, лише після цього змастити яйцем та випікати.

Ще одна можлива причина – неправильна температура. Є ризик саме під час виставляння пасок у піч, що температура буде завелика. При цьому верх швидко припікається, а середина в цей час ще підіймається – і от паски тріскаються. Рішенням може бути тимчасове зменшення вогню.

Також причина тріскання може бути у тому, що тісто вийшло дуже м’яке. Цей фактор сприяє стрімкому виростанню, а потім такі паски тріскаються.

Також, якщо борошно має низький вміст клейковини, воно не підходить для дріжджового тіста. З нього виходять гарні печиво та пряники. Для випікання дріжджових пасок, короваїв, потрібне борошно з не менш ніж 13% клейковини.

Інші можливі причини: недостатньо добре вимішене тісто; забагато дріжджів; забагато "жиру"; тісто, коки росте, треба двічі обім’яти (має довго рости); під час випікання не можна відчиняти дверцята духовки.

Щоб паска не тріскала, перед тим, як ставити паски у духовку, досвідчені кулінари радять по центру встромити в кожну паску шпажку або зубочистку. У давнину для цього використовували солому. Виймати шпажки потрібно після випікання.

Але якщо попри всі хитрощі, паски все ж тріскаються — з давнини це вважали непоганим знаком. Також ми розповідали, де на кухні не варто зберігати олію.

