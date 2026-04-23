Пряний салат із капусти: несподіваний смак із найпростіших інгредієнтів (відео)

Капустяний салат з ароматною заправкою із часнику та паприки готується за 20 хвилин

З капусти можна приготувати безліч різноманітних страв. Її тушкують, квасять, додають у борщ. Не менш смачними виходять і салати з капусти. Цей рецепт салату родом з іспанської та марокканської кухонь. Замість майонезу капуста змішується з теплою ароматною заправкою на олії. Капуста виходить м'якою та ароматною.

Як приготувати пряний салат із капусти, показали на YouTube-каналі Spain on a Fork.

Інгредієнти:

1 невеликий качан капусти (приблизно 1 кг)

60 мл оливкової олії

8 зубчиків часнику

1,5 чайні ложки меленої солодкої паприки

1 столова ложка винного оцту

0,5 чайної ложки меленого кмину

морська сіль

мелений чорний перець

свіжа петрушка

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткуйте ножем або за допомогою тертки. Перекладіть у велику миску, додайте приблизно чайну ложку морської солі та добре помніть руками протягом 2–3 хвилин. Часник очистіть і наріжте тонкими скибочками. Розігрійте оливкову олію на пательні та обсмажуйте часник на середньому вогні 1–2 хвилини, доки він не стане золотистим. Слідкуйте, щоб часник не підгорів, інакше заправка буде гірчити. Зніміть пательню з вогню і відразу додайте в гарячу олію солодку паприку, мелений кмин та винний оцет. Перемішуйте суміш протягом приблизно 30 секунд, щоб спеції розкрили аромат, але не перегрілися. Приправте сіллю та чорним перцем. Поки заправка ще тепла, відразу ж вилийте її на підготовлену капусту. Ретельно перемішайте. Наприкінці додайте дрібно нарізану свіжу петрушку і ще раз обережно перемішайте.

Салат можна подавати відразу, але краще поставити його в холодильник хоча б на 30 хвилин. За цей час смак стане гармонійнішим.