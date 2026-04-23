Пряний салат із капусти: несподіваний смак із найпростіших інгредієнтів (відео)
Капустяний салат з ароматною заправкою із часнику та паприки готується за 20 хвилин
З капусти можна приготувати безліч різноманітних страв. Її тушкують, квасять, додають у борщ. Не менш смачними виходять і салати з капусти. Цей рецепт салату родом з іспанської та марокканської кухонь. Замість майонезу капуста змішується з теплою ароматною заправкою на олії. Капуста виходить м'якою та ароматною.
Як приготувати пряний салат із капусти, показали на YouTube-каналі Spain on a Fork.
Інгредієнти:
- 1 невеликий качан капусти (приблизно 1 кг)
- 60 мл оливкової олії
- 8 зубчиків часнику
- 1,5 чайні ложки меленої солодкої паприки
- 1 столова ложка винного оцту
- 0,5 чайної ложки меленого кмину
- морська сіль
- мелений чорний перець
- свіжа петрушка
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткуйте ножем або за допомогою тертки. Перекладіть у велику миску, додайте приблизно чайну ложку морської солі та добре помніть руками протягом 2–3 хвилин.
- Часник очистіть і наріжте тонкими скибочками. Розігрійте оливкову олію на пательні та обсмажуйте часник на середньому вогні 1–2 хвилини, доки він не стане золотистим. Слідкуйте, щоб часник не підгорів, інакше заправка буде гірчити.
- Зніміть пательню з вогню і відразу додайте в гарячу олію солодку паприку, мелений кмин та винний оцет. Перемішуйте суміш протягом приблизно 30 секунд, щоб спеції розкрили аромат, але не перегрілися. Приправте сіллю та чорним перцем.
- Поки заправка ще тепла, відразу ж вилийте її на підготовлену капусту. Ретельно перемішайте. Наприкінці додайте дрібно нарізану свіжу петрушку і ще раз обережно перемішайте.
Салат можна подавати відразу, але краще поставити його в холодильник хоча б на 30 хвилин. За цей час смак стане гармонійнішим.