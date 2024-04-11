Паска превратится в катастрофу: ошибки кулинаров, из-за которых выпечка трескается

Рассказываем, почему паски трескаются

Мы делились рецептом удачного грузинской паски. Какой бы рецепт вы ни выбрали, важно правильно подойти к выпеканию изделий. Даже для опытных кулинаров выпекание паски – не самая простая задача.

Следует обратить внимание на целый ряд факторов, в частности на качество муки, консистенцию теста, время выстаивания и температуру выпечки. Вместе с порталом "Семья и дом" рассказываем, почему паски во время выпечки трескаются. По большей части паски трескаются сбоку, при этом верхушку будто подрывает набок.

Почему паска трескается?

Одна из возможных и важных причин трескания паски состоит в том, что тесто недостаточно хорошо взошло в формах. Правильный алгоритм таков: наполнить формы на 1/3 объема, дать полностью вырасти, только после этого смазать яйцом и выпекать.

Еще одна возможная причина – неправильная температура. Есть риск именно при выставлении пасок в печь, что температура будет слишком велика. При этом верх быстро прижигается, а середина в это время еще поднимается – и вот паски и трескаются. Решением может быть временное уменьшение огня.

Также причина треска может быть в том, что тесто получилось очень мягкое. Этот фактор способствует стремительному произрастанию, а затем такие паски трескаются.

Также, если мука имеет низкое содержание клейковины, она не подходит для дрожжевого теста. Из него получаются хорошие печенье и пряники. Для выпекания дрожжевых пасок, караваев, нужна мука из не менее 13% клейковины.

Другие возможные причины: недостаточно хорошо вымешанное тесто; слишком много дрожжей; слишком много "жира"; тесто, которое растет, нужно дважды обмять (должно долго расти); при выпекании нельзя открывать дверцу духовки.

Чтобы паска не трескалась, перед тем, как ставить их в духовку, опытные кулинары советуют по центру вонзить в каждую паску шпажку или зубочистку. В древности для этого использовали солому. Вынимать шпажки нужно после выпечки.

Но если, несмотря на все уловки, паски все же трескаются — с древности это считали неплохим знаком.