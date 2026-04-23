Деруни по-американськи: як приготувати золотисті хешбрауни (відео)

Правильно приготований хешбраун має бути хрустким зовні та м'яким усередині

Хешбраун — це страва з натертої картоплі, яку формують у невеликі котлетки або пласкі коржики та обсмажують до золотистої скоринки. Простими словами, це щось середнє між дерунами і картопляними оладками, але з більш вираженою хрусткою скоринкою. У США їх часто подають на сніданок разом із яйцями, беконом або овочами. Завдяки попередньому відварюванню картоплі, як у цьому рецепті, хешбрауни виходять особливо ніжними всередині і добре тримають форму під час смаження.

Своїм способом приготування хешбраунів поділилася фудблогерка Вікторія Кабанець в Instagram.

Інгредієнти:

5 великих картоплин

1 яйце

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Сіль — за смаком

1 ст. л. часникового порошку

1 ч. л. чорного перцю

1 ч. л. копченої паприки

1 ч. л. томатних пластівців

Свіжотертий пармезан — за смаком

Олія — для смаження

Приготування:

Очистіть картоплю, добре промийте і відваріть у підсоленій воді приблизно 10 хвилин. Вона має залишитися трохи твердою всередині. Дайте їй повністю охолонути, після чого натріть на тертці. До натертої картоплі додайте яйце, крохмаль, сіль, чорний перець, часниковий порошок, паприку, томатні пластівці та трохи свіжотертого пармезану. Добре перемішайте до однорідної маси. Якщо суміш здається занадто вологою, можна додати ще трохи крохмалю. Сформуйте невеликі овальні котлетки. Викладіть їх на дошку або тарілку і поставте в морозильник щонайменше на годину. Цей крок іноді ігнорують, але саме він допомагає хешбраунам не розвалюватися під час смаження. Розігрійте сковороду з олією. Смажте хешбрауни на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з кожного боку до рум’яної, хрусткої скоринки. Не перевертайте їх занадто часто — дайте скоринці сформуватися.

Як подавати

Подавайте хешбрауни гарячими, одразу зі сковороди. Їх можна подавати разом із яйцями-пашот, свіжими овочами, слабосоленим лососем або беконом. Також до них пасують прості соуси — сметанний, йогуртовий або томатний. Для більш насиченого смаку можна посипати зверху ще трохи пармезану або додати зелень.