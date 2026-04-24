Реберця зі знижкою: ідеальний момент для BBQ-вечері (відео)

Свинячі реберця — це один із найсмачніших і найуніверсальніших видів м’яса для повільного приготування.

Завдяки жировим прошаркам і кісточці вони під час тушкування або запікання стають особливо ніжними, соковитими та ароматними. Їх можна готувати в духовці, на грилі, у мультиварці або навіть у казані, додаючи різні маринади та соуси — від класичного BBQ до медово-гірчичних або пряних азійських варіацій. Саме довге томління робить реберця м’ясом, яке легко відходить від кістки та буквально тане в роті.

При виборі реберець варто звертати увагу на рівномірний м’ясний шар і невелику кількість жиру — саме він під час приготування додає соковитості. Якісне охолоджене м’ясо має бути пружним, без зайвої рідини в упаковці та стороннього запаху. Для більш насиченого смаку реберця краще замаринувати заздалегідь, навіть на ніч. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати реберця BBQ

Інгредієнти:

свинячі реберця для тушкування охолоджені — 1 кг;

копчена паприка — 1 ст. л;

часник сушений або свіжий — 1 ст. л або 4–5 зубчиків;

спеції до м’яса — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

соєвий соус — 2 ст. л;

соус bbq — 2 ст. л;

гірчиця — 2 ст. л;

Спосіб приготування:

Натерти свинячі реберця сіллю, спеціями, паприкою та часником. Залишити маринуватися мінімум на 1–2 години, а за можливості — на ніч у холодильнику. Загорнути реберця у фольгу та запікати у духовці при температурі 150°C протягом 2 годин. Змішати соєвий соус, соус BBQ та гірчицю до однорідної консистенції. Дістати реберця з духовки, розгорнути фольгу, змастити соусом і запікати ще 20 хвилин при 200°C до утворення рум’яної глазурі. За бажанням BBQ-соус можна замінити на медово-гірчичний або додати трохи меду для більш карамельного смаку. Також реберця чудово виходять на грилі — з’являється виразний аромат диму та скоринка.

Як і з чим подавати

Свинячі реберця найкраще смакують гарячими, щойно з духовки, з додатковим соусом BBQ. Ідеальними гарнірами стануть запечена картопля, кукурудза гриль або легкий салат із капусти. Для більш виразної подачі можна додати мариновану цибулю, зелень або кунжут. Добре поєднуються також із кисло-солодкими соусами, які врівноважують насичений смак м’яса.