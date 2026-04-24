Не торт і не мус: лимонний десерт, від якого неможливо відірватися (відео)

Наталя Граковська
Лимонний десерт. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей десерт готується без духовки

Легкий лимонний десерт — це ідеальна страва, коли хочеться чогось свіжого, не надто солодкого і простого в приготуванні. Цей десерт складається з двох частин: лимонного заварного крему та збитих вершків зі згущеним молоком. Заварна частина дає смак і легку кислинку, а вершкова — легкість. В результаті виходить щось середнє між мусом і кремом.

Для приготування цього десерту обирайте соковиті лимони. Перед тим як вичавлювати сік, покатайте їх по столу з невеликим натиском. Цедру знімайте тільки з верхнього шару, бо біла частина дає гіркоту.

Інгредієнти:

  • сік 3-4 лимонів
  • цукор — 100 г
  • вода — 150 мл
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г
  • цедра 1 лимона
  • вершки — 500 мл
  • згущене молоко — 150 мл

Спосіб приготування:

  1. Вичавіть сік із лимонів і обов’язково процідіть його через сито. Перелийте сік у каструлю, додайте цукор і воду, ретельно перемішайте до розчинення. Після цього введіть кукурудзяний крохмаль — важливо розмішати його без грудочок. Додайте цедру лимона.
  2. Поставте суміш на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи вінчиком або лопаткою. Уже за кілька хвилин маса почне густіти. Доведіть її до консистенції густого крему і зніміть з плити. Перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою "в контакт", щоб не утворилася плівка, і залиште охолоджуватися до кімнатної температури.
  3. Окремо збийте холодні вершки до пишності. Додайте згущене молоко і ще раз збийте до однорідності. Коли лимонна заварна основа повністю охолоне, акуратно введіть її у вершкову масу, перемішуючи лопаткою до гладкого крему.

Розкладіть десерт у порційні склянки або креманки та залиште в холодильнику ще на 1–2 години для стабілізації. Готову страву можна прикрасити свіжими ягодами або посипати шоколадною стружкою.