Рус

Салат "Капризна дама": несподіване поєднання, яке приємно здивує (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Салат з куркою та курагою
Салат з куркою та курагою. Фото Скріншот YouTube

Оригінально, просто та дуже смачно

Салат із куркою — простий спосіб доповнити повсякденне меню смачною та ситною стравою. Ми розповідали, як приготувати закуску з куркою, родзинками та хроном, а тепер пропонуємо ще один рецепт — салат "Капризна дама". Особливим його робить додавання кураги, яка надає страві легкої солодкості.

Як приготувати салат із куркою та курагою, показали на YouTube-каналі ВІКА — прості рецепти.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 300 г
  • Огірки свіжі — 2 шт.
  • Курага — 100 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Яйця — 3 шт.
  • Кріп — невеликий пучок
  • Майонез — за смаком
  • Сіль — за смаком

Для маринаду:

  • Оцет яблучний — 3-4 ст. л.
  • Вода — близько 100 мл
  • Сіль — щіпка

Спосіб приготування

  1. Цибулю наріжте тонкими пір'ями та замаринуйте в суміші води, солі та яблучного оцту приблизно на 15–20 хвилин.
  2. Куряче філе заздалегідь відваріть у підсоленій воді. Щоб м'ясо вийшло соковитим, залиште його остигати прямо в бульйоні, а потім наріжте акуратними кубиками. Яйця зваріть круто і також наріжте. Свіжі огірки наріжте кубиками середнього розміру. Курагу, якщо вона тверда, залийте теплою водою на 10 хвилин, потім обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Кріп дрібно порубайте.
  3. Коли всі інгредієнти готові, з'єднайте їх у глибокій мисці: курку, яйця, огірки, курагу, віджату від маринаду цибулю та кріп. Додайте майонез за смаком, злегка посоліть і обережно перемішайте.
