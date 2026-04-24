Салат "Капризна дама": несподіване поєднання, яке приємно здивує (відео)
Оригінально, просто та дуже смачно
Салат із куркою — простий спосіб доповнити повсякденне меню смачною та ситною стравою. Ми розповідали, як приготувати закуску з куркою, родзинками та хроном, а тепер пропонуємо ще один рецепт — салат "Капризна дама". Особливим його робить додавання кураги, яка надає страві легкої солодкості.
Як приготувати салат із куркою та курагою, показали на YouTube-каналі ВІКА — прості рецепти.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 300 г
- Огірки свіжі — 2 шт.
- Курага — 100 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Яйця — 3 шт.
- Кріп — невеликий пучок
- Майонез — за смаком
- Сіль — за смаком
Для маринаду:
- Оцет яблучний — 3-4 ст. л.
- Вода — близько 100 мл
- Сіль — щіпка
Спосіб приготування
- Цибулю наріжте тонкими пір'ями та замаринуйте в суміші води, солі та яблучного оцту приблизно на 15–20 хвилин.
- Куряче філе заздалегідь відваріть у підсоленій воді. Щоб м'ясо вийшло соковитим, залиште його остигати прямо в бульйоні, а потім наріжте акуратними кубиками. Яйця зваріть круто і також наріжте. Свіжі огірки наріжте кубиками середнього розміру. Курагу, якщо вона тверда, залийте теплою водою на 10 хвилин, потім обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Кріп дрібно порубайте.
- Коли всі інгредієнти готові, з'єднайте їх у глибокій мисці: курку, яйця, огірки, курагу, віджату від маринаду цибулю та кріп. Додайте майонез за смаком, злегка посоліть і обережно перемішайте.