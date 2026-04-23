Ідеальний сніданок починається з цих карамельних тостів: простий рецепт із вау-ефектом (відео)

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема пухкий омлет. А сьогодні ми пропонуємо варіант, який поєднує простоту та вишуканість — французькі карамельні тости. Ця страва має коріння у французькій кухні, де подібні тости відомі як pain perdu — "втрачений хліб", який перетворюють на десерт завдяки яйцям і молоку. Для ідеального результату важливо обирати не надто свіжий хліб, використовувати яйця кімнатної температури та не перегрівати карамель, адже вона легко гірчить; за бажанням молоко можна замінити вершками або рослинною альтернативою для більш ніжної текстури. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "gotuvashka".

Як приготувати французькі карамельні тости

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

молоко або вершки – 60 мл;

сіль – дрібка;

цукор – 4–5 ст. л.;

хліб або тостовий хліб – 4 скибки;

Спосіб приготування:

Збити яйця з молоком або вершками та дрібкою солі до однорідної маси. Розігріти суху сковорідку, висипати цукор тонким шаром і розтопити його на середньому вогні без помішування до світло-бурштинового кольору. Занурити скибки хліба в яєчну суміш, дати їм трохи просочитися. Викласти хліб у карамель і обсмажити по 30–40 секунд з кожного боку до утворення хрусткої скоринки. Перекласти готові тости на тарілку та подавати гарячими.

Як і з чим подавати

Французькі карамельні тости найкраще подавати одразу після приготування, поки карамель залишається хрусткою. До них добре пасують свіжі ягоди, скибки банана, горіхи або ложка грецького йогурту, що врівноважує солодкість. Страву можна доповнити карамельним соусом, медом або легким присипанням цукрової пудри. Із напоїв гармонійно поєднуються кава, какао або чорний чай.

Французькі карамельні тости — це швидкий спосіб перетворити звичайний сніданок на десерт із виразним смаком і текстурою. Завдяки простим інгредієнтам і можливості варіювати подачу страва легко адаптується до різних уподобань.