Сирний суп, який захочеться повторити: як його приготувати з соковитими фрикадельками (відео)

Страва виходить смачною та ситною

Перші страви можуть бути дуже різними — від класичного ароматного борщу до легких овочевих або кремових супів. Вони створюють основу домашнього меню і часто асоціюються з теплом та ситістю. Окрему нішу займають сирні супи, які вирізняються ніжною текстурою та м’яким, насиченим смаком. Сьогодні ми пропонуємо варіант сирного супу з фрикадельками — простої, але дуже вдалої комбінації, яка добре підходить для щоденного обіду.

Для такого супу важливо обирати якісний плавлений сир — він має добре плавитися без грудочок і давати кремову консистенцію. Фарш краще використовувати свіжий, із невеликим вмістом жиру, щоб фрикадельки залишалися соковитими, але не розпадалися. Типова помилка — додавати сир занадто рано або у киплячу воду, через що він може згорнутися, тому його варто вводити наприкінці приготування. За бажанням частину грибів можна замінити на інші овочі або додати трохи вершків для більш ніжного смаку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".

Як приготувати сирний суп з фрикадельками

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

гриби — 200–250 г;

картопля — 6–7 шт.;

вода — 3–4 л;

плавлений сир — 200 г;

фарш — 300 г;

панірувальні сухарі — 2 ст. л;

цибуля — 1/2 шт.;

паприка — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

зелень — за смаком;

олія — 2 ст. л;

Спосіб приготування:

Очистити цибулю, моркву, гриби та картоплю. Нарізати цибулю дрібним кубиком, моркву натерти, гриби нарізати скибками. Розігріти олію в каструлі з товстим дном, додати цибулю і тушкувати до прозорості. Додати моркву та готувати 3–4 хвилини, після чого додати гриби і тушкувати до випаровування вологи. Нарізати картоплю кубиком, додати до засмажки, залити водою та варити до майже повної готовності картоплі. Змішати фарш із панірувальними сухарями, натертою цибулею, спеціями, сіллю та перцем. Сформувати невеликі фрикадельки. Додати фрикадельки в суп і варити до готовності. Додати плавлений сир шматочками або натертим, перемішати до повного розчинення, приправити за смаком і довести до готовності.

Як і з чим подавати

Сирний суп із фрикадельками найкраще подавати гарячим, щойно приготованим. Його можна доповнити свіжою зеленню, хрусткими грінками або підсушеним хлібом. Для більш насиченого смаку добре підійде часникова заправка або легкий соус на основі сметани. Такий суп гармонійно поєднується з простими овочевими салатами та підходить як для обіду, так і для вечері.