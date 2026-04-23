Гречка заграє новими барвами: додайте ці три продукти, і звичайну крупу буде не впізнати

Фудблогерка поділилася секретом приготування, завдяки якому каша не буде сухою

Попри те, що гречка містить корисні мікроелементи, цю крупу часто недооцінюють, вважаючи її надто простою та повсякденною. Але якщо додати до неї куряче філе та гриби з вершками, страва стане набагато соковитішою, ніжною, ароматною і водночас поживною. До того ж гречка з куркою та грибами у вершковому соусі — досить універсальна страва, яку можна швидко приготувати як для сімейного обіду, так і на вечерю.

Рецептом гречки з курятиною та грибами поділилася фудблогерка an.cookbook в Instagram.

Інгредієнти:

Куряче філе зі стегна — 400 г

Гриби — 200 г

Цибуля — 1 шт.

Гречка — 1 склянка

Вода — 1,5 склянки

Вершки — 100 мл

Соєвий соус

Спеції

Сіль

Спосіб приготування:

Філе наріжте середніми шматочками і обсмажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки. Важливо не перевертати м’ясо занадто часто, щоб воно краще підрум’янилося і залишилося соковитим. Далі додайте нарізану цибулю та гриби. Готуйте разом, поки овочі не стануть м’якими і не випариться зайва волога. Після цього влийте трохи соєвого соусу та додайте спеції за смаком. Перемішайте і всипте добре промиту гречку. Залийте водою, злегка підсоліть, накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні близько 15 хвилин. Коли крупа буде готова і вбере всю рідину, додайте вершки. Вони зроблять страву більш ніжною. Прогрійте страву ще кілька хвилин, але не доводьте до кипіння. За бажанням можна додати трохи чорного перцю або сушених трав для аромату.

Подавати гречку з куркою та грибами краще гарячою, одразу після приготування. До цієї страви добре підійде салат з пекінської капусти та огірків або соління. Також можна додати трохи свіжої зелені у кожну порцію перед подачею.