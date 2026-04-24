Найкраще доповнення до м’яса: рецепт пікантної закуски з помідорів та сиру замість звичайних салатів (відео)

Готується за лічені хвилини, а зникає зі столу швидше за м'ясо

Шашлики традиційно подають із простими доповненнями — свіжими овочами, зеленню, соусами та лавашем або хлібом. Проте якщо хочеться чогось нового та цікавого, спробуйте приготувати до м'яса мариновану закуску з помідорів, сиру та цибулі з зеленню. Саме завдяки маринаду цибуля втрачає гостроту й стає м'якою, помідори просочуються пікантним соусом, а моцарела набуває легкого аромату часнику й гірчиці. Чим довше закуска стоїть у холодильнику, тим яскравішим стає смак — тож готуйте її заздалегідь, щоб до подачі всі інгредієнти встигли "подружитися".

Рецептом поділилася фудблогерка diana_vronska_ в TikTok.

Інгредієнти:

помідори чері — 250 г

міні-моцарела — 150 г

цибуля — 1 шт.

зелень (петрушка, кріп або базилік) — пучок.

Для маринаду:

соєвий соус — 2–3 ст. л.

діжонська гірчиця — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

часник — 2–3 зубчики.

Етапи приготування: