Найкраще доповнення до м’яса: рецепт пікантної закуски з помідорів та сиру замість звичайних салатів (відео)
Готується за лічені хвилини, а зникає зі столу швидше за м'ясо
Шашлики традиційно подають із простими доповненнями — свіжими овочами, зеленню, соусами та лавашем або хлібом. Проте якщо хочеться чогось нового та цікавого, спробуйте приготувати до м'яса мариновану закуску з помідорів, сиру та цибулі з зеленню. Саме завдяки маринаду цибуля втрачає гостроту й стає м'якою, помідори просочуються пікантним соусом, а моцарела набуває легкого аромату часнику й гірчиці. Чим довше закуска стоїть у холодильнику, тим яскравішим стає смак — тож готуйте її заздалегідь, щоб до подачі всі інгредієнти встигли "подружитися".
Рецептом поділилася фудблогерка diana_vronska_ в TikTok.
Інгредієнти:
- помідори чері — 250 г
- міні-моцарела — 150 г
- цибуля — 1 шт.
- зелень (петрушка, кріп або базилік) — пучок.
Для маринаду:
- соєвий соус — 2–3 ст. л.
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.
- мед — 1 ч. л.
- часник — 2–3 зубчики.
Етапи приготування:
- Помідори чері промийте та обсушіть. Якщо вони великі, можна розрізати навпіл, але дрібні краще залишити цілими. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелень дрібно поріжте. Складіть продукти в глибоку ємність.
- Для маринаду змішайте соєвий соус, діжонську гірчицю та мед до однорідності. Додайте подрібнений часник.
- Залийте маринадом овочі з сиром і обережно перемішайте. Накрийте і залиште в холодильнику щонайменше на 30–40 хвилин, а краще на 1–2 години. За цей час смаки поєднаються, а цибуля стане м'якшою.