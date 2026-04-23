Ніжна сирна запіканка, що тане в роті: ідеальний десерт без зайвих зусиль (відео)

Запіканка виходить надзвичайно ніжною

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема пухкі оладки. А сьогодні пропонується ніжна сирна запіканка, яка за текстурою нагадує легкий десерт і підходить як для ранкового прийому їжі, так і для солодкого перекусу. Ця страва має популярність у домашній кухні Східної Європи, де кисломолочний сир часто використовують для створення простих, але поживних десертів. Для ідеального результату варто обирати сир середньої жирності без зайвої вологи, ретельно перебивати масу до кремової консистенції та не пересушувати запіканку, а також за бажанням замінювати вишню іншими ягодами або додавати цедру цитрусових для аромату. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "gotuyemo_v_kayf".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 750 г;

сметана 20% – 100 г;

яйця – 3 шт.;

цукор – 100 г;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

ванільний цукор – 10 г;

вишня заморожена – 150–200 г;

вершкове масло – 10 г;

Спосіб приготування:

Збити кисломолочний сир, сметану, яйця, цукор, крохмаль і ванільний цукор блендером до однорідної кремової маси. Змастити форму для запікання вершковим маслом і викласти сирну масу рівним шаром. Обваляти заморожену вишню в невеликій кількості крохмалю та рівномірно розподілити зверху. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50 хвилин до легкої рум’яної скоринки. Вимкнути духовку, привідкрити дверцята і залишити запіканку ще на 15–20 хвилин для стабілізації структури. Охолодити до теплого стану або повністю і подавати.

Як і з чим подавати

Сирну запіканку найкраще подавати злегка теплою або повністю охолодженою, коли її текстура стабілізується і стає ще ніжнішою. До неї добре пасують сметана, натуральний йогурт, ягідні соуси або мед, які підкреслюють смак сиру та додають соковитості. Для подачі можна використати свіжі ягоди, м’яту або легке присипання цукровою пудрою. Страва чудово поєднується з чаєм, кавою або молочними напоями.

Сирна запіканка — це універсальний рецепт, який поєднує простоту приготування та вишуканий результат. Завдяки варіативності інгредієнтів її легко адаптувати під власні смаки, що робить страву ще більш привабливою для щоденного меню.