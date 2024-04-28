Паска панетоне з начинкою: рецепт волокнистої випічки (відео)

Тетяна Кармазіна ,
Швидкі паски панетоне з начинкою - вони ідеальні. Фото instagram.com/anny.cooking

Цю випічку легко полюбити вже з першого солодкого шматочка

Панетоне — це класичний італійський десерт (кекс), який традиційно готується на Різдво. Проте чудовим рішенням буде випекти цю запашну випічку і на великодні свята, адже панетоне дуже нагадує українську паску. Цей десерт неодмінно доповнить вашу великодню корзину.

Панеттоне відрізняється волокнистим, м'яким та пухким тістом. Приготування включає декілька етапів: приготування опари, тривале вимішування та поступове додавання інгредієнтів. Це досить тривалий та трудоємкий процес, проте результат того точно вартий.

Українська блогерка Анастасія anny.cooking розповіла, як приготувати швидкі пасочки панетоне з рідкою начинкою (можна готувати й без начинки). Вони ідеальні, дуже смачні та волокнисті.

Як приготувати паску панетоне з начинкою

Інгредієнти на 5-6 пасочок діаметром 9,5 см або 3 пасочки 15/11/10 см:

  • 200 мл теплого молока 3,2%
  • 100 г сметани 20%
  • 4 жовтки
  • 30 г свіжих дріжжів (або 8 сухих)
  • 130 г цукру
  • 20 мл алкоголю (коньяк, ром), ваніль, цедра
  • 600 г борошна
  • 100 г вершкового масла (спреду)

Для начинки:

  • 200 г цукатів/родзинок
  • крем-чіз та джем

Спосіб приготування:

  1. Цукати на добу заливаємо апельсиновим соком і трохи алкоголем.
  2. Для опари зʼєднуємо тепле молоко, дріжджі, по 2 ст.л. цукру і 2 ст.л. борошна з загальної кількості.
  3. Жовтки збиваємо з рештою цукру приблизно 5 хв, додаємо дрібку солі, ваніль, цедру, алкоголь, сметану і опару, що вже підійшла.
  4. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. По трішки вводимо мʼяке масло і вимішуємо тісто до гладкості на поверхні приблизно 15 хв. Вимішане тісто має бути гладким і зовсім трішки може липнути до рук.
  5. Додаємо в тісто цукати (з яких зливаємо рідину) і вимішуємо тісто до гладкості. Наповнюємо форми на 1/3 і даємо тісту підійти приблизно 1 годину, майже до верху форм.
  6. Випікаємо при температурі 180 градусів на нижньому рівні 40-45 хв. Якщо бачите, що верхівки починають швидко рум‘яніти, то накрийте фольгою.
  7. Готовим пасочкам дайте повністю охолонути та тільки тоді прикрашайте.
  8. Як зробити рідку серединку: виріжте кружечок і вийміть трохи середини пасочки. Наповнення в цьому рецепті: крем-чіз і джем.

Раніше блогерка поділилася рецептом чизкейка з вишнею. Солодка вершкова маса десерту чудово поєднується з кислинкою вишні та пісочною основою.

#Рецепти #Випічка #Паска