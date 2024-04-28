Паска панетоне з начинкою: рецепт волокнистої випічки (відео)

Панетоне — це класичний італійський десерт (кекс), який традиційно готується на Різдво. Проте чудовим рішенням буде випекти цю запашну випічку і на великодні свята, адже панетоне дуже нагадує українську паску. Цей десерт неодмінно доповнить вашу великодню корзину.

Панеттоне відрізняється волокнистим, м'яким та пухким тістом. Приготування включає декілька етапів: приготування опари, тривале вимішування та поступове додавання інгредієнтів. Це досить тривалий та трудоємкий процес, проте результат того точно вартий.

Українська блогерка Анастасія anny.cooking розповіла, як приготувати швидкі пасочки панетоне з рідкою начинкою (можна готувати й без начинки). Вони ідеальні, дуже смачні та волокнисті.

Як приготувати паску панетоне з начинкою

Інгредієнти на 5-6 пасочок діаметром 9,5 см або 3 пасочки 15/11/10 см:

200 мл теплого молока 3,2%

100 г сметани 20%

4 жовтки

30 г свіжих дріжжів (або 8 сухих)

130 г цукру

20 мл алкоголю (коньяк, ром), ваніль, цедра

600 г борошна

100 г вершкового масла (спреду)

Для начинки:

200 г цукатів/родзинок

крем-чіз та джем

Спосіб приготування:

Цукати на добу заливаємо апельсиновим соком і трохи алкоголем. Для опари зʼєднуємо тепле молоко, дріжджі, по 2 ст.л. цукру і 2 ст.л. борошна з загальної кількості. Жовтки збиваємо з рештою цукру приблизно 5 хв, додаємо дрібку солі, ваніль, цедру, алкоголь, сметану і опару, що вже підійшла. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. По трішки вводимо мʼяке масло і вимішуємо тісто до гладкості на поверхні приблизно 15 хв. Вимішане тісто має бути гладким і зовсім трішки може липнути до рук. Додаємо в тісто цукати (з яких зливаємо рідину) і вимішуємо тісто до гладкості. Наповнюємо форми на 1/3 і даємо тісту підійти приблизно 1 годину, майже до верху форм. Випікаємо при температурі 180 градусів на нижньому рівні 40-45 хв. Якщо бачите, що верхівки починають швидко рум‘яніти, то накрийте фольгою. Готовим пасочкам дайте повністю охолонути та тільки тоді прикрашайте. Як зробити рідку серединку : виріжте кружечок і вийміть трохи середини пасочки. Наповнення в цьому рецепті: крем-чіз і джем.

