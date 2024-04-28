Паска панетоне з начинкою: рецепт волокнистої випічки (відео)
Цю випічку легко полюбити вже з першого солодкого шматочка
Панетоне — це класичний італійський десерт (кекс), який традиційно готується на Різдво. Проте чудовим рішенням буде випекти цю запашну випічку і на великодні свята, адже панетоне дуже нагадує українську паску. Цей десерт неодмінно доповнить вашу великодню корзину.
Панеттоне відрізняється волокнистим, м'яким та пухким тістом. Приготування включає декілька етапів: приготування опари, тривале вимішування та поступове додавання інгредієнтів. Це досить тривалий та трудоємкий процес, проте результат того точно вартий.
Українська блогерка Анастасія anny.cooking розповіла, як приготувати швидкі пасочки панетоне з рідкою начинкою (можна готувати й без начинки). Вони ідеальні, дуже смачні та волокнисті.
Як приготувати паску панетоне з начинкою
Інгредієнти на 5-6 пасочок діаметром 9,5 см або 3 пасочки 15/11/10 см:
- 200 мл теплого молока 3,2%
- 100 г сметани 20%
- 4 жовтки
- 30 г свіжих дріжжів (або 8 сухих)
- 130 г цукру
- 20 мл алкоголю (коньяк, ром), ваніль, цедра
- 600 г борошна
- 100 г вершкового масла (спреду)
Для начинки:
- 200 г цукатів/родзинок
- крем-чіз та джем
Спосіб приготування:
- Цукати на добу заливаємо апельсиновим соком і трохи алкоголем.
- Для опари зʼєднуємо тепле молоко, дріжджі, по 2 ст.л. цукру і 2 ст.л. борошна з загальної кількості.
- Жовтки збиваємо з рештою цукру приблизно 5 хв, додаємо дрібку солі, ваніль, цедру, алкоголь, сметану і опару, що вже підійшла.
- Просіюємо борошно і замішуємо тісто. По трішки вводимо мʼяке масло і вимішуємо тісто до гладкості на поверхні приблизно 15 хв. Вимішане тісто має бути гладким і зовсім трішки може липнути до рук.
- Додаємо в тісто цукати (з яких зливаємо рідину) і вимішуємо тісто до гладкості. Наповнюємо форми на 1/3 і даємо тісту підійти приблизно 1 годину, майже до верху форм.
- Випікаємо при температурі 180 градусів на нижньому рівні 40-45 хв. Якщо бачите, що верхівки починають швидко рум‘яніти, то накрийте фольгою.
- Готовим пасочкам дайте повністю охолонути та тільки тоді прикрашайте.
- Як зробити рідку серединку: виріжте кружечок і вийміть трохи середини пасочки. Наповнення в цьому рецепті: крем-чіз і джем.
