Ідея для обіду чи вечері: салат із молодою картоплею, спаржею та сиром (відео)

Смачна та ситна страва

Молоду картоплю зазвичай готують максимально просто, щоб зберегти її ніжний смак: відварюють у підсоленій воді, обсмажують або запікають у духовці до рум’яної скоринки. Саме запікання вважається одним із найкращих способів, адже дозволяє отримати хрустку зовнішню текстуру та м’яку, кремову середину. Але сьогодні ми пропонуємо більш цікау інтерпретацію класики — салат із запеченої молодої картоплі зі спаржею, свіжими овочами та яскравим лимонно-гірчичним соусом. При виборі інгредієнтів варто звертати увагу на дрібну молоду картоплю з тонкою шкіркою, свіжу пружну спаржу без сухих кінчиків і якісну діжонську гірчицю, адже саме вона формує характер соусу; картоплю не варто переварювати перед запіканням, щоб вона зберегла форму, а спаржу — пересушувати в духовці, інакше вона втратить соковитість. За бажанням рецепт можна урізноманітнити додаванням авокадо, варених яєць або заміною сиру на фету чи пармезан для більш виразного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати салат із молодою картоплею, спаржею та сиром

Інгредієнти:

молода картопля — 500 г;

спаржа — 300 г;

помідори чері — 150 г;

листя зеленого салату — за смаком;

сир (вершковий, салатний або рікота) — за смаком;

оливкова олія — 2–3 ст. л.;

лимонний сік — 10–15 мл;

діжонська гірчиця — 2 ч. л.;

мед — 2 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

лимонна цедра — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити молоду картоплю до напівготовності в підсоленій воді, розрізати навпіл і викласти у форму для запікання. Запікати картоплю при температурі 200°C протягом 20 хвилин до утворення золотистої скоринки. Збризнути спаржу оливковою олією і запікати окремо при тій самій температурі 6–8 хвилин до збереження легкої хрусткості. Змішати оливкову олію, лимонний сік, діжонську гірчицю, мед, подрібнений часник і лимонну цедру до однорідного соусу. Поєднати запечену картоплю, спаржу, помідори чері та зелений салат у великій мисці. Додати соус і акуратно перемішати, щоб овочі залишилися цілими. Завершити страву додаванням сиру та легким приправленням сіллю і перцем.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, коли картопля ще тепла, а овочі зберігають свою текстуру. Для більш виразної подачі можна додати зверху свіжу зелень, пармезан або кілька крапель оливкової олії холодного віджиму. Страва добре поєднується з рибою, куркою-гриль або подається як самостійна легка вечеря. Також можна доповнити її хрустким багетом або грінками. Такий салат поєднує прості сезонні інгредієнти з ресторанною подачею та збалансованим смаком.