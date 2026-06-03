Запечені кабачки з йогуртовим соусом: простий салат, який хочеться готувати знову і знову

Смачна літня страва

Кабачки — овоч, який легко зіпсувати неправильною термічною обробкою. Якщо просто нарізати і протушкувати, вони стають водянистими та безсмаковими. Але варто відправити їх у духовку за високої температури — і вони набувають рум’яних країв, щільної текстури та зовсім іншого смаку. Додайте до цього легкий соус на основі грецького йогурту — і звичайний гарнір перетвориться на повноцінний салат.

Рецептом поділилася фудблогер lanas_diet у Instagram.

Як приготувати салат з кабачків

Щоб кабачки добре підрум’янилися, а не зварилися у власному соку, їх потрібно правильно підготувати. Якщо кабачки дуже соковиті, після нарізання посоліть їх і залиште на 20 хвилин, щоб вони віддали зайву рідину. Після цього промокніть їх паперовим рушником. Тоді в духовці вони залишаться пружними і отримають гарну скоринку.

Соус змішуйте з кабачками лише після того, як вони трохи охолонуть: гарячі овочі можуть розшарувати йогурт. Якщо настояти готовий салат у холодильнику 30–60 хвилин, смак стане більш насиченим — соус просочить кабачки.

Інгредієнти

Для кабачків:

1 кг кабачків

15 г оливкової олії

8-10 г солі

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сухого часнику

чорний перець — за смаком

Для соусу:

150 г грецького йогурту чи сметани

1 ст. л. (20 г) діжонської гірчиці

2–3 зубчики часнику

1 ст. л. лимонного соку

невеликий пучок кропу та петрушки

30 г пармезану слайсами (за бажанням)

Етапи приготування

Кабачки наріжте кружальцями або півкільцями товщиною близько 1 см. Перекладіть кабачки в миску, додайте оливкову олію, паприку, сухий часник і чорний перець. Перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили кожен шматочок. Розкладіть кабачки в один шар на деку, застеленому пергаментом. Запікайте за температури 220°C з конвекцією 25–30 хвилин до рум’яних країв. Поки кабачки запікаються, приготуйте соус. Часник пропустіть через прес або дрібно натріть, зелень дрібно наріжте. Змішайте йогурт, гірчицю, часник, лимонний сік і зелень. Посоліть за смаком. Дістаньте кабачки з духовки і дайте їм охолонути 5–10 хвилин. Змішайте кабачки з соусом. Якщо використовуєте пармезан — додайте його слайсами наприкінці.

Як і з чим подавати

Салат із запечених кабачків подають теплим або холодним. У теплому вигляді він чудово поєднується із запеченою куркою або рибою. У холодному — може бути легкою закускою. Якщо настояти його в холодильнику, смак страви стає яскравішим. Подавайте на великій тарілці, прикрасивши свіжою зеленню.