Полуничний молочний коктейль зі збитими вершками: як зробити його густим і кремовим

Рецепт для спекотної погоди

Домашній полуничний коктейль виходить значно смачнішим, ніж у кафе. Перед приготуванням полуницю потрібно заморозити, щоб напій вийшов густим і холодним, без зайвої води та піни.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ich mische lecker.

Як приготувати полуничний коктейль

Інгредієнти

Для збитих вершків:

200 мл вершків 33%

20 г цукрової пудри

Для коктейлю (2 порції):

200 г полуниці

240 мл молока

100 г ванільного морозива

30 мл вершків 33%

20 г цукру

Етапи приготування

Помийте полуницю, розріжте кожну ягоду навпіл, перекладіть у пакет для заморожування і поставте в морозильник на 2–3 години. Добре охолоджені вершки влийте в миску, додайте цукрову пудру та збивайте міксером до стійких піків. Перекладіть у кондитерський мішок і приберіть у холодильник до подачі. У чашу блендера покладіть заморожену полуницю, влийте молоко і вершки, додайте морозиво та цукор. Збивайте до однорідної кремоподібної консистенції близько 1 хвилини. Розлийте коктейль по склянках. Прикрасьте збитими вершками з кондитерського мішка, зверху покладіть свіжу полуницю.

Як і з чим подавати

Подавайте коктейль у високих склянках і з широкою трубочкою одразу після приготування. Він добре доповнює легкий літній сніданок або десертний стіл. Можна подати його разом із домашнім печивом або вафлями. Якщо готуєте для дітей, кількість цукру можна зменшити вдвічі.