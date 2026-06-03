Полунично-горіхова паста: ідеальне доповнення до оладок і млинців (відео)

Готується у блендері та зберігається в холодильнику тиждень

Горіхова паста домашнього приготування виходить смачнішою, ніж магазинна. У її складі немає зайвих добавок, і вона має більш насичений смак. Якщо додати до фундука заморожену полуницю, вийде паста з легкою кислинкою та гарним рожевим кольором.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі UnjourUnerecettekatyseats.

Як приготувати горіхову пасту з полуницею

На початку приготування фундук обов’язково потрібно обсмажити. Завдяки термічній обробці горіхи виділяють ефірні олії, стають ароматнішими та легше перемелюються в блендері. Обсмажувати їх потрібно за температури 180°C у духовці 12–15 хвилин.

Горіхи краще відправляти в блендер ще теплими — так вони швидше віддають олію і збиваються до однорідної текстури. Під час роботи робіть короткі паузи, щоб мотор не перегрівався. Полуницю додавайте лише після того, як паста вже стала рідкою та гладкою — тоді вона рівномірно розподілиться. Лимонний сік — необов’язковий інгредієнт, але він добре зберігає яскравий колір пасти.

Інгредієнти

200 г фундуку

70 г замороженої полуниці

60 г гранульованого або ванільного цукру

1 ст. л. лимонного соку (за бажанням)

Етапи приготування

Висипте фундук на деко та запікайте в духовці 12–15 хвилин за температури 180°C. Горіхи мають стати золотистими та ароматними. Пересипте ще теплий фундук у чашу блендера. Збивайте близько 5 хвилин, зупиняючись кожні 30–40 секунд, щоб зішкребти пасту зі стінок і дати мотору відпочити. Коли маса стане однорідною та рідкою, додайте цукор і заморожену полуницю. Збийте до оксамитової консистенції. Наприкінці за бажанням додайте лимонний сік і ще раз швидко перемішайте. Перекладіть готову пасту в чисту банку з герметичною кришкою.

Як і з чим подавати

Полунично-горіхову пасту подають охолодженою прямо з холодильника. Вона добре поєднується з млинцями, оладками, вафлями, а також із натуральним йогуртом або домашнім морозивом. Також можна подати її в невеликій мисочці разом із нарізаними фруктами.

Зберігати пасту потрібно в закритій банці в холодильнику до 7 днів.