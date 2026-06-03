Смак, який неможливо забути: найніжніший сирник із апельсиновою ноткою (відео)

Кисломолочний сир — це продукт, отриманий шляхом сквашування молока з подальшим відділенням сироватки, який має ніжну текстуру та високу харчову цінність.

З нього готують безліч страв, зокрема сирники, запіканки та кремові десерти, які стали класикою домашньої кухні в багатьох країнах Східної Європи. А сьогодні ми пропонуємо варіант ідеального сирника з ніжною кремовою структурою, родзинками та шоколадною глазур’ю, який поєднує класичні традиції та сучасну подачу.

При виборі інгредієнтів важливо використовувати сир середньої вологості без зайвої рідини, адже занадто вологий продукт може зробити текстуру "забитою", а надто сухий — щільною; також варто не зменшувати кількість яєць і крохмалю, оскільки вони відповідають за стабільність сирника, а сметану обирати з натуральним складом для більш ніжного смаку. За бажанням родзинки можна замінити курагою, вишнею або шоколадними шматочками, а цитрусову цедру — ваніллю або корицею для інших смакових акцентів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "blahodyr_".

Як приготувати сирник з родзинками

Інгредієнти:

кисломолочний сир 5% — 700 г;

яйця — 3 шт;

цукор — 125 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 10 г;

сметана — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 25 г;

вершкове масло — 100 г;

цедра апельсина або лимона — з 1 шт;

сік апельсина — з половини (за бажанням);

родзинки — 100 г;

шоколад — 2 плитки;

олія — 20 мл.

Спосіб приготування:

Залити родзинки окропом на 5 хвилин, після чого викласти їх на паперовий рушник для видалення зайвої вологи. З’єднати кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, сметану, крохмаль, розтоплене вершкове масло та цитрусову цедру. Перебити масу блендером до кремової однорідної текстури. Додати родзинки та акуратно перемішати до рівномірного розподілу. Вистелити форму пергаментом і викласти сирну масу рівним шаром. Випікати при температурі 170°C протягом 55 хвилин на водяній бані, розмістивши деко з окропом на нижньому рівні духовки. Охолодити сирник спочатку при кімнатній температурі, потім залишити в холодильнику на ніч для стабілізації. Розтопити шоколад і змішати його з олією, після чого рівномірно покрити охолоджений сирник та дати глазурі застигнути.

Як і з чим подавати

Сирник найкраще подавати повністю охолодженим, коли він має щільну, але ніжну кремову структуру. Для подачі можна використовувати свіжі ягоди, м’яту, ягідні соуси або карамель, які підкреслюють його смак. Також добре поєднується з кавою, чаєм або легкими десертними соусами на основі сметани чи йогурту. Для святкової подачі можна додати шоколадну стружку або цедру цитрусових як фінальний акцент. Такий сирник поєднує класичну домашню основу з виразним смаком та ідеальною текстурою, яку легко повторити за правильної технології приготування.