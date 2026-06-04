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Хіт літа: хрусткі кабачкові сендвічі — золотиста скоринка та ніжна сирна начинка в кожному шматочку (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Хрусткі кабачкові сендвічі
Хрусткі кабачкові сендвічі. Фото Згенеровано ШІ

Кабачки — це універсальний літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово поєднується як із солоними, так і з сирними інгредієнтами.

З нього готують безліч страв: від запіканок і рагу до хрустких закусок, а особливо популярні кабачкові оладки з моцарелою, що виходять соковитими всередині та з апетитною скоринкою. А сьогодні ми пропонуємо варіацію у форматі хрустких кабачкових сендвічів з ніжною сирною начинкою, де замість хліба використовуються обсмажені в паніровці кружальця кабачків. Для ідеального результату важливо обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та мінімумом насіння, адже надлишок вологи робить паніровку менш хрусткою і "розмиває" текстуру. У рецепті доречно експериментувати з начинкою, замінюючи плавлений сир на крем-сир або додаючи твердий сир для більш вираженого смаку, але варто уникати надлишку майонезу, щоб начинка не стала надто рідкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати кабачкові сендвічі

Інгредієнти:

  • кабачок – 1 шт.;
  • плавлений сирок – 1 шт.;
  • яйце варене – 1 шт.;
  • помідор – 1 великий;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • майонез або крем-сир – за смаком;
  • яйця для кляру – 1–2 шт.;
  • борошно – для панірування;
  • паніровка – для обкачування;
  • кріп – за смаком;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Кабачок нарізати кружальцями, посолити та залишити на 10 хвилин для виділення соку.
  2. Злити зайву рідину та ретельно обсушити кружальця паперовим рушником.
  3. Обваляти кабачки спочатку в борошні, потім у збитих яйцях і паніровці.
  4. Обсмажити кружальця на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Для начинки натерти плавлений сир і варене яйце на дрібній тертці.
  6. Додати дрібно нарізаний помідор, часник і зелень, заправити майонезом або крем-сиром.
  7. Ретельно перемішати начинку до однорідної консистенції.
  8. Викласти начинку на один кабачковий кружалець та накрити другим, формуючи сендвіч.

Як і з чим подавати

Кабачкові сендвічі найкраще подавати одразу після приготування, коли паніровка залишається хрусткою, а начинка — ніжною та соковитою. Страва добре поєднується з легкими соусами на основі сметани або йогурту з часником і зеленню, а також із свіжими овочевими салатами. Для більш яскравої подачі можна додати мікрогрін, свіжий кріп або петрушку, а також краплю оливкової олії. У якості варіації подачі сендвічі можна зробити більш ситними, додавши скибочку слабосоленої риби або авокадо.

Ця закуска поєднує простоту приготування з виразним смаком і хрусткою текстурою, що робить її вдалою ідеєю для літнього меню. Дотримання технології панірування та використання якісних інгредієнтів гарантує стабільний результат і гармонійний смаковий баланс.

Теги:
#Кабачки #Сендвіч #Готуємо вдома