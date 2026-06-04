Хіт літа: хрусткі кабачкові сендвічі — золотиста скоринка та ніжна сирна начинка в кожному шматочку (відео)

Кабачки — це універсальний літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово поєднується як із солоними, так і з сирними інгредієнтами.

З нього готують безліч страв: від запіканок і рагу до хрустких закусок, а особливо популярні кабачкові оладки з моцарелою, що виходять соковитими всередині та з апетитною скоринкою. А сьогодні ми пропонуємо варіацію у форматі хрустких кабачкових сендвічів з ніжною сирною начинкою, де замість хліба використовуються обсмажені в паніровці кружальця кабачків. Для ідеального результату важливо обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та мінімумом насіння, адже надлишок вологи робить паніровку менш хрусткою і "розмиває" текстуру. У рецепті доречно експериментувати з начинкою, замінюючи плавлений сир на крем-сир або додаючи твердий сир для більш вираженого смаку, але варто уникати надлишку майонезу, щоб начинка не стала надто рідкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати кабачкові сендвічі

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

плавлений сирок – 1 шт.;

яйце варене – 1 шт.;

помідор – 1 великий;

часник – 1–2 зубчики;

майонез або крем-сир – за смаком;

яйця для кляру – 1–2 шт.;

борошно – для панірування;

паніровка – для обкачування;

кріп – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Кабачок нарізати кружальцями, посолити та залишити на 10 хвилин для виділення соку. Злити зайву рідину та ретельно обсушити кружальця паперовим рушником. Обваляти кабачки спочатку в борошні, потім у збитих яйцях і паніровці. Обсмажити кружальця на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Для начинки натерти плавлений сир і варене яйце на дрібній тертці. Додати дрібно нарізаний помідор, часник і зелень, заправити майонезом або крем-сиром. Ретельно перемішати начинку до однорідної консистенції. Викласти начинку на один кабачковий кружалець та накрити другим, формуючи сендвіч.

Як і з чим подавати

Кабачкові сендвічі найкраще подавати одразу після приготування, коли паніровка залишається хрусткою, а начинка — ніжною та соковитою. Страва добре поєднується з легкими соусами на основі сметани або йогурту з часником і зеленню, а також із свіжими овочевими салатами. Для більш яскравої подачі можна додати мікрогрін, свіжий кріп або петрушку, а також краплю оливкової олії. У якості варіації подачі сендвічі можна зробити більш ситними, додавши скибочку слабосоленої риби або авокадо.

Ця закуска поєднує простоту приготування з виразним смаком і хрусткою текстурою, що робить її вдалою ідеєю для літнього меню. Дотримання технології панірування та використання якісних інгредієнтів гарантує стабільний результат і гармонійний смаковий баланс.