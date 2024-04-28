Паска панеттоне с начинкой: рецепт волокнистой выпечки

Эту выпечку легко полюбить уже с первого сладкого кусочка

Панеттоне – это классический итальянский десерт (кекс), традиционно готовящийся на Рождество. Однако прекрасным решением будет испечь эту душистую выпечку и на пасхальные праздники, ведь панеттоне очень напоминает украинскую паску. Этот десерт непременно дополнит вашу пасхальную корзину.

Панеттоне отличается волокнистым, мягким и пышным тестом. Приготовление включает несколько этапов: приготовление опары, длительное вымешивание и постепенное добавление ингредиентов. Это довольно длительный и трудоемкий процесс, однако результат того точно стоит.

Украинская блогерша Анастасия anny.cooking рассказала, как приготовить быстрые пасочки панеттоне с жидкой начинкой (можно готовить и без начинки). Они идеальны, очень вкусны и волокнисты.

Как приготовить паску панеттоне с начинкой

Ингредиенты на 5-6 пасок диаметром 9,5 см или 3 паски 15/11/10 см:

200 мл теплого молока 3,2%

100 г сметаны 20%

4 желтка

30 г свежих дрожжей (или 8 сухих)

130 г сахара

20 мл алкоголя (коньяк, ром), ваниль, цедра

600 г муки

100 г сливочного масла (спреда)

Для начинки:

200 г цукатов/изюма

крем-чиз и джем

Способ приготовления:

Цукаты на сутки заливаем апельсиновым соком и немного алкоголем. Для опары соединяем теплое молоко, дрожжи, по 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки из общего количества. Желтки взбиваем с оставшимся сахаром примерно 5 мин, добавляем щепотку соли, ваниль, цедру, алкоголь, сметану и подошедшую опару. Просеиваем муку и замешиваем тесто. По немного вводим мягкое масло и вымешиваем тесто до гладкости на поверхности примерно 15 мин. Вымешанное тесто должно быть гладким и совсем немного может липнуть к рукам. Добавляем в тесто цукаты (из которых сливаем жидкость) и вымешиваем тесто до гладкости. Наполняем формы на 1/3 и даем тесту подойти примерно 1 час почти до верха форм. Выпекаем при температуре 180 градусов на нижнем уровне 40-45 мин. Если видите, что верхушки начинают быстро румяниться, то накройте фольгой. Готовым паскам дайте полностью остыть и только тогда украшайте. Как сделать жидкую серединку : вырежьте кружочек и извлеките немного середины паски. Наполнение в этом рецепте: крем-чиз и джем.

Ранее блогерша поделилась рецептом чизкейки с вишней. Сладкая сливочная масса десерта прекрасно сочетается с кислинкой вишни и песочной основой.