Секрет самых пышных оладий: как приготовить так, чтобы не опали (видео)
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Такие оладьи получаются пышными и золотистыми
Выпечка, готовящаяся на сковороде – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Если вы уже готовили ленивые пирожки с яблоками, вам точно понравятся аппетитные классические оладьи.
Блогерша Лилия Цвит рассказала, как приготовить их идеальными. Она на своем ютуб-канале поделилась рецептом, с которым оладьи всегда получаются пышными, румяными, мягкими и не опадают после остывания.
Ингредиенты:
- кефир – 0,5 л
- яйца — 3 шт.
- сахар – 5 ст. л.
- ванильный сахар — 1 п. (16 г)
- сода – 1 ч. л.
- крахмал — 2 ст. л.
- мука — 450 г
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем пять столовых ложек сахара и ванильный сахар. Тщательно перемешиваем. Добавляем пол-литра кефира или простокваши.
- Добавляем в массу соду, крахмал и просеянную муку. Тщательно вымешиваем. Ориентируемся на консистенцию теста – возможно, понадобится немного больше.
- Тесто оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре. Жарим под крышкой на умеренном огне с небольшим количеством растительного масла.
Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца – чтобы они отдали лишнее масло. Их очень вкусно есть со сметаной, или с ароматным яблочным пюре.