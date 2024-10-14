Секрет самых пышных оладий: как приготовить так, чтобы не опали (видео)

Такие оладьи получаются пышными и золотистыми

Выпечка, готовящаяся на сковороде – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Если вы уже готовили ленивые пирожки с яблоками, вам точно понравятся аппетитные классические оладьи.

Блогерша Лилия Цвит рассказала, как приготовить их идеальными. Она на своем ютуб-канале поделилась рецептом, с которым оладьи всегда получаются пышными, румяными, мягкими и не опадают после остывания.

Ингредиенты:

кефир – 0,5 л

яйца — 3 шт.

сахар – 5 ст. л.

ванильный сахар — 1 п. (16 г)

сода – 1 ч. л.

крахмал — 2 ст. л.

мука — 450 г

Способ приготовления:

К яйцам добавляем пять столовых ложек сахара и ванильный сахар. Тщательно перемешиваем. Добавляем пол-литра кефира или простокваши. Добавляем в массу соду, крахмал и просеянную муку. Тщательно вымешиваем. Ориентируемся на консистенцию теста – возможно, понадобится немного больше. Тесто оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре. Жарим под крышкой на умеренном огне с небольшим количеством растительного масла.

Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца – чтобы они отдали лишнее масло. Их очень вкусно есть со сметаной, или с ароматным яблочным пюре.