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Впораєтеся за 10 хвилин: цей рулет з оселедцем з'їдять у першу чергу (відео)

Автор
Марія Швець
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Швидка, легка та смачна холодна закуска
Швидка, легка та смачна холодна закуска. Фото ru.freepik.com

Цей рулет оригінальний та дуже смачний

Оселедець є досить популярною рибою на українському ринку – і недарма! Він корисний, смачний, поживний. Оселедець можна їсти просто так, додавши цибульку та заправивши олією, або ж готувати різноманітні салати, як, наприклад, "Шуба".

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з оселедця – вона виходить бюджетною та готується за лічені хвилини. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "top_havchik".

Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем та яйцем

Інгредієнти:

  • лаваш;
  • крем-сир;
  • яйця;
  • оселедець;
  • цибуля зелена;

Спосіб приготування:

1.Лаваш змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти порізаний оселедець.

3.Варене яйце натерти на тертці, викласти до оселедця.

4.Зелену цибулю викласти на лаваш.

5.Загорнути лаваш рулетом, нарізати на шматки.

Теги:
#Рулет #Оселедець #Лаваш #Готуємо вдома