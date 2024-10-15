Впораєтеся за 10 хвилин: цей рулет з оселедцем з'їдять у першу чергу (відео)

Цей рулет оригінальний та дуже смачний

Оселедець є досить популярною рибою на українському ринку – і недарма! Він корисний, смачний, поживний. Оселедець можна їсти просто так, додавши цибульку та заправивши олією, або ж готувати різноманітні салати, як, наприклад, "Шуба".

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з оселедця – вона виходить бюджетною та готується за лічені хвилини. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "top_havchik".

Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем та яйцем

Інгредієнти:

лаваш;

крем-сир;

яйця;

оселедець;

цибуля зелена;

Спосіб приготування:

1.Лаваш змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти порізаний оселедець.

3.Варене яйце натерти на тертці, викласти до оселедця.

4.Зелену цибулю викласти на лаваш.

5.Загорнути лаваш рулетом, нарізати на шматки.