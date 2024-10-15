Впораєтеся за 10 хвилин: цей рулет з оселедцем з'їдять у першу чергу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 4782
Цей рулет оригінальний та дуже смачний
Оселедець є досить популярною рибою на українському ринку – і недарма! Він корисний, смачний, поживний. Оселедець можна їсти просто так, додавши цибульку та заправивши олією, або ж готувати різноманітні салати, як, наприклад, "Шуба".
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски з оселедця – вона виходить бюджетною та готується за лічені хвилини. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "top_havchik".
Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем та яйцем
Інгредієнти:
- лаваш;
- крем-сир;
- яйця;
- оселедець;
- цибуля зелена;
Спосіб приготування:
1.Лаваш змастити крем-сиром.
2.Зверху викласти порізаний оселедець.
3.Варене яйце натерти на тертці, викласти до оселедця.
4.Зелену цибулю викласти на лаваш.
5.Загорнути лаваш рулетом, нарізати на шматки.