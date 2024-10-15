Справитесь за 10 минут: этот рулет с селедкой съедят в первую очередь (видео)
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Этот рулет оригинальный и вкусный
Сельдь является достаточно популярной рыбой на украинском рынке – и не зря! Она полезная, вкусна, питательная. Сельдь можно есть просто так, добавив лучок и заправив маслом, или же готовить разнообразные салаты, как, например, "Шуба".
Сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски из сельди – она получается бюджетной и готовится в считанные минуты. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "top_havchik".
Как приготовить рулет из лаваша с сельдью и яйцом
Ингредиенты:
- лаваш;
- крем-сыр;
- яйца;
- сельдь;
- лук зеленый;
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать крем-сыром.
2.Сверху выложить порезанную сельдь.
3. Вареное яйцо натереть на терке, выложить в сельдь.
4.Зеленый лук выложить на лаваш.
5. Завернуть лаваш рулетом, нарезать на куски.