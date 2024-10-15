Справитесь за 10 минут: этот рулет с селедкой съедят в первую очередь (видео)

Этот рулет оригинальный и вкусный

Сельдь является достаточно популярной рыбой на украинском рынке – и не зря! Она полезная, вкусна, питательная. Сельдь можно есть просто так, добавив лучок и заправив маслом, или же готовить разнообразные салаты, как, например, "Шуба".

Сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски из сельди – она получается бюджетной и готовится в считанные минуты. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "top_havchik".

Как приготовить рулет из лаваша с сельдью и яйцом

Ингредиенты:

лаваш;

крем-сыр;

яйца;

сельдь;

лук зеленый;

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать крем-сыром.

2.Сверху выложить порезанную сельдь.

3. Вареное яйцо натереть на терке, выложить в сельдь.

4.Зеленый лук выложить на лаваш.

5. Завернуть лаваш рулетом, нарезать на куски.