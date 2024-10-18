"Шарлотка" може бути ще смачнішою: чим замінити основний інгредієнт

Дуже смачний яблучний пиріг

Пиріг "Шарлотка" є чи не найпопулярнішою випічкою з яблуками. Готується вона просто, з бюджетних продуктів, виходить пухкою та надзвичайно смачною.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як зробити цю випічку ще смачнішою. За словами авторки рецепта, який вона опублікувала на Instagram-сторінці "treskablog" достатньо лише замінити солодкі яблука на кислі.

Як приготувати смачну "Шарлотку"

Інгредієнти:

яйця — 4 шт. (великі);

сіль — дрібка;

цукор — 120 г;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1/4 ч. л.;

кислі яблука — 3-4 шт.;

горіхи;

Спосіб приготування: