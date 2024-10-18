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"Шарлотка" може бути ще смачнішою: чим замінити основний інгредієнт

Автор
Марія Швець
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Автор
Повітряний, ароматний пиріг із простих продуктів
Повітряний, ароматний пиріг із простих продуктів. Фото 1000.menu

Дуже смачний яблучний пиріг

Пиріг "Шарлотка" є чи не найпопулярнішою випічкою з яблуками. Готується вона просто, з бюджетних продуктів, виходить пухкою та надзвичайно смачною.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як зробити цю випічку ще смачнішою. За словами авторки рецепта, який вона опублікувала на Instagram-сторінці "treskablog" достатньо лише замінити солодкі яблука на кислі.

Як приготувати смачну "Шарлотку"

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт. (великі);
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 120 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1/4 ч. л.;
  • кислі яблука — 3-4 шт.;
  • горіхи;

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з дрібкою солі.
  2. Додати цукор, збити.
  3. Додати борошно, збити.
  4. Додати розпушувач, збити.
  5. Форму замастити маслом гхі, зверху притрусити манкою.
  6. У форму викласти багато яблук, нарізаних скибочками — десь на половину чи навіть більше.
  7. Яблука присипати корицею та додати 100 г подрібнених горіхів.
  8. Тісто налити по всьому периметру.
  9. Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько години.
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#Яблука #Шарлотка #Готуємо вдома