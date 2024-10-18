"Шарлотка" може бути ще смачнішою: чим замінити основний інгредієнт
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Дуже смачний яблучний пиріг
Пиріг "Шарлотка" є чи не найпопулярнішою випічкою з яблуками. Готується вона просто, з бюджетних продуктів, виходить пухкою та надзвичайно смачною.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як зробити цю випічку ще смачнішою. За словами авторки рецепта, який вона опублікувала на Instagram-сторінці "treskablog" достатньо лише замінити солодкі яблука на кислі.
Як приготувати смачну "Шарлотку"
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт. (великі);
- сіль — дрібка;
- цукор — 120 г;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1/4 ч. л.;
- кислі яблука — 3-4 шт.;
- горіхи;
Спосіб приготування:
- Яйця збити з дрібкою солі.
- Додати цукор, збити.
- Додати борошно, збити.
- Додати розпушувач, збити.
- Форму замастити маслом гхі, зверху притрусити манкою.
- У форму викласти багато яблук, нарізаних скибочками — десь на половину чи навіть більше.
- Яблука присипати корицею та додати 100 г подрібнених горіхів.
- Тісто налити по всьому периметру.
- Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько години.