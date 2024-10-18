"Шарлотка" может быть еще вкуснее: чем заменить основной ингредиент
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Очень вкусный яблочный пирог
Пирог "Шарлотка" является самой популярной выпечкой с яблоками. Готовится она просто, из бюджетных продуктов, получается пышной и очень вкусной.
Сегодня мы хотим рассказать, как сделать эту выпечку еще вкуснее. По словам автора рецепта, который она опубликовала на Instagram-странице "treskablog", достаточно лишь заменить сладкие яблоки на кислые.
Как приготовить вкусную "Шарлотку"
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт. (большие);
- соль — щепотка;
- сахар — 120 г;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- кислые яблоки – 3-4 шт.;
- орехи;
Способ приготовления:
- Яйца взбить с щепоткой соли.
- Добавить сахар, взбить.
- Добавить муку, взбить.
- Добавить разрыхлитель, взбить.
- Форму замазать маслом гхи, сверху посыпать манкой.
- В форму выложить много яблок, нарезанных ломтиками – где-то на половину или даже больше.
- Яблоки присыпать корицей и добавить 100 г измельченных орехов.
- Тесто налить по всему периметру.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.