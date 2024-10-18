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"Шарлотка" может быть еще вкуснее: чем заменить основной ингредиент

Автор
Мария Швец
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Автор
Воздушный, ароматный пирог из простых продуктов
Воздушный, ароматный пирог из простых продуктов. Фото 1000.menu

Очень вкусный яблочный пирог

Пирог "Шарлотка" является самой популярной выпечкой с яблоками. Готовится она просто, из бюджетных продуктов, получается пышной и очень вкусной.

Сегодня мы хотим рассказать, как сделать эту выпечку еще вкуснее. По словам автора рецепта, который она опубликовала на Instagram-странице "treskablog", достаточно лишь заменить сладкие яблоки на кислые.

Как приготовить вкусную "Шарлотку"

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт. (большие);
  • соль — щепотка;
  • сахар — 120 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • кислые яблоки – 3-4 шт.;
  • орехи;

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с щепоткой соли.
  2. Добавить сахар, взбить.
  3. Добавить муку, взбить.
  4. Добавить разрыхлитель, взбить.
  5. Форму замазать маслом гхи, сверху посыпать манкой.
  6. В форму выложить много яблок, нарезанных ломтиками – где-то на половину или даже больше.
  7. Яблоки присыпать корицей и добавить 100 г измельченных орехов.
  8. Тесто налить по всему периметру.
  9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.
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#Яблоки #Шарлотка #Готовим дома