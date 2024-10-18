"Шарлотка" может быть еще вкуснее: чем заменить основной ингредиент

Очень вкусный яблочный пирог

Пирог "Шарлотка" является самой популярной выпечкой с яблоками. Готовится она просто, из бюджетных продуктов, получается пышной и очень вкусной.

Сегодня мы хотим рассказать, как сделать эту выпечку еще вкуснее. По словам автора рецепта, который она опубликовала на Instagram-странице "treskablog", достаточно лишь заменить сладкие яблоки на кислые.

Как приготовить вкусную "Шарлотку"

Ингредиенты:

яйца — 4 шт. (большие);

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1/4 ч. л.;

кислые яблоки – 3-4 шт.;

орехи;

Способ приготовления: