Так буряк ви ще не готували: оригінальна заміна фаршированого перцю (відео)

Це проста і смачна страва

Напевно, кожному доводилося хоча б один раз у житті поласувати фаршированим перцем. Це досить просте у приготуванні та смачна страва. Але мало хто знає, що цей рецепт має гідну альтернативу — фарширований буряк.

Страва поєднує в собі ніжні буряки з пікантною начинкою, створюючи унікальний смак і апетитний вигляд. Такий варіант стане чудовим доповненням до будь-якого столу і здивує навіть найдосвідченіших гурманів. Готувати блюдо не дуже складно. Тим більше, що учасниця шоу "Майстер-Шеф" Ольга Рябенко у своєму Instagram показала, як готувати фаршировані буряки.

Інгредієнти:

буряк — 8 шт. середніх;

цибуля — 1 шт.;

олія — 2 ст.л.;

фарш — 300г;

сіль та перець;

рис — 100г;

селера із зеленню — 4 стебла (приблизно 50г);

сік 1 лимона;

капуста савойська або білокачанна молода — 250г;

вода — 400 мл.

Спосіб приготування:

Буряк варимо або запікаємо у фользі при температурі 200°C до готовності. Ложкою чи ножем вичищаємо серединку буряка та подрібнюємо. На розігрітій сковороді з олією підсмажуємо нарізану цибулю. Додаємо фарш, сіль і смажимо до готовності. Додаємо до фаршу промитий рис, частину подрібненої селери, половину серединок буряка, сік половини лимона (якщо буряк сильно солодкий, додаємо більше соку), сіль та перець. Соус має бути кисло-солодкий на смак. Нарізаємо капусту і селеру, викладаємо в посуд, де буде тушкуватись буряк. Туди ж відправляємо частину подрібненого буряка. Начиняємо буряки готовою сумішшю фаршу і рису, викладаємо в посуд, солимо і додаємо сік лимона. Накриваємо посуд із буряком кришкою і тушкуємо на повільному вогні до готовності (приблизно 1 годину).

Можна пробувати відразу, а можна трохи почекати, щоб буряк настоявся. Також ми ділилися рецептом "ледачих" котлет, які не потрібно смажити.