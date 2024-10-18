Так буряк ви ще не готували: оригінальна заміна фаршированого перцю (відео)
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Це проста і смачна страва
Напевно, кожному доводилося хоча б один раз у житті поласувати фаршированим перцем. Це досить просте у приготуванні та смачна страва. Але мало хто знає, що цей рецепт має гідну альтернативу — фарширований буряк.
Страва поєднує в собі ніжні буряки з пікантною начинкою, створюючи унікальний смак і апетитний вигляд. Такий варіант стане чудовим доповненням до будь-якого столу і здивує навіть найдосвідченіших гурманів. Готувати блюдо не дуже складно. Тим більше, що учасниця шоу "Майстер-Шеф" Ольга Рябенко у своєму Instagram показала, як готувати фаршировані буряки.
Інгредієнти:
- буряк — 8 шт. середніх;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 2 ст.л.;
- фарш — 300г;
- сіль та перець;
- рис — 100г;
- селера із зеленню — 4 стебла (приблизно 50г);
- сік 1 лимона;
- капуста савойська або білокачанна молода — 250г;
- вода — 400 мл.
Спосіб приготування:
- Буряк варимо або запікаємо у фользі при температурі 200°C до готовності.
- Ложкою чи ножем вичищаємо серединку буряка та подрібнюємо.
- На розігрітій сковороді з олією підсмажуємо нарізану цибулю. Додаємо фарш, сіль і смажимо до готовності.
- Додаємо до фаршу промитий рис, частину подрібненої селери, половину серединок буряка, сік половини лимона (якщо буряк сильно солодкий, додаємо більше соку), сіль та перець. Соус має бути кисло-солодкий на смак.
- Нарізаємо капусту і селеру, викладаємо в посуд, де буде тушкуватись буряк. Туди ж відправляємо частину подрібненого буряка.
- Начиняємо буряки готовою сумішшю фаршу і рису, викладаємо в посуд, солимо і додаємо сік лимона.
- Накриваємо посуд із буряком кришкою і тушкуємо на повільному вогні до готовності (приблизно 1 годину).
Можна пробувати відразу, а можна трохи почекати, щоб буряк настоявся. Також ми ділилися рецептом "ледачих" котлет, які не потрібно смажити.