Фантастичний рецепт сала: один продукт зробить його дуже ніжним та ароматним (відео)

Сало за цим рецептом виходить дуже ароматним

Є чимало вдалих рецептів салат. Ми ділились рецептом запеченого сала з часником. Тепер розповідаємо, як приготувати його особливо апетитним, золотистим та ароматним.

Секрет яскравого кольору та особливого смаку — у виварюванні шматочків у цибулевому лушпинні. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Наталія Жук.

Інгредієнти:

1 кг сала або підчеревини

3-4 ст. л солі на 1 літр води

цибулеве лушпиння

2 ст. л приправи до сала

2-4 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Сало або підчеревину розрізаємо на менші шматочки. Готуємо розсіл — на кожен літр води додаємо три столові ложки солі. Далі у каструлю викладаємо лушпиння цибулі та одну столову ложку приправи. Заливаємо розсолом та доводимо до кипіння. В цю каструлю відправляємо сало, і готуємо на середньому вогні. Варимо 20 хвилин після закипання. Коли мине 20 хвилин, вимикаємо плиту та залишаємо на кілька годин у тому ж розсолі. Паралельно через прес пропускаємо пару зубчиків часнику. Додаємо решту приправи та змішуємо з часником. Дістаємо сало, просушуємо паперовими серветками. Натираємо сало спеціями з часником. Загортаємо в пергамент або харчову плівку та відправляємо до холодильника на кілька годин. Смачніше, якщо залишити на ніч.

Тоді нарізаємо закуску та смакуємо в задоволення. Також ми ділились вдалим рецептом печінки.