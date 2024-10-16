Фантастичний рецепт сала: один продукт зробить його дуже ніжним та ароматним (відео)
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Сало за цим рецептом виходить дуже ароматним
Є чимало вдалих рецептів салат. Ми ділились рецептом запеченого сала з часником. Тепер розповідаємо, як приготувати його особливо апетитним, золотистим та ароматним.
Секрет яскравого кольору та особливого смаку — у виварюванні шматочків у цибулевому лушпинні. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Наталія Жук.
Інгредієнти:
- 1 кг сала або підчеревини
- 3-4 ст. л солі на 1 літр води
- цибулеве лушпиння
- 2 ст. л приправи до сала
- 2-4 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Сало або підчеревину розрізаємо на менші шматочки. Готуємо розсіл — на кожен літр води додаємо три столові ложки солі.
- Далі у каструлю викладаємо лушпиння цибулі та одну столову ложку приправи. Заливаємо розсолом та доводимо до кипіння.
- В цю каструлю відправляємо сало, і готуємо на середньому вогні. Варимо 20 хвилин після закипання.
- Коли мине 20 хвилин, вимикаємо плиту та залишаємо на кілька годин у тому ж розсолі. Паралельно через прес пропускаємо пару зубчиків часнику. Додаємо решту приправи та змішуємо з часником.
- Дістаємо сало, просушуємо паперовими серветками. Натираємо сало спеціями з часником.
- Загортаємо в пергамент або харчову плівку та відправляємо до холодильника на кілька годин. Смачніше, якщо залишити на ніч.
Тоді нарізаємо закуску та смакуємо в задоволення. Також ми ділились вдалим рецептом печінки.