Так свеклу вы еще не готовили: оригинальная замена фаршированного перца (видео)

Это простое и вкусное блюдо

Наверное каждому приходилось хотя бы один раз в жизни полакомиться фаршированным перцем. Это довольно простое в приготовлении и вкусное блюдо. Но мало кто знает, что у этого рецепта есть достойная альтернатива — фаршированная свекла.

Блюдо сочетает в себе нежную свеклу с пикантной начинкой, создавая уникальный вкус и аппетитный вид. Такой вариант станет отличным дополнением к любому столу и удивит даже самых искушенных гурманов. Готовить блюдо не очень сложно. Тем более, что участница шоу "Мастер-Шеф" Ольга Рябенко в своем Instagram показала, как готовить фаршированную свеклу.

Ингредиенты:

свекла — 8 шт. средних;

лук — 1 шт.;

масло — 2 ст.л.;

фарш — 300г;

соль и перец;

рис — 100г;

сельдерей с зеленью — 4 стебля (приблизительно 50г);

сок 1 лимона;

капуста савойская или белокочанная молодая — 250г;

вода — 400 мл.

Способ приготовления:

Свеклу варим, либо запекаем в фольге при температуре 200°C до готовности. Ложкой или ножом вычищаем серединку свеклы и измельчаем. На разогретой сковороде с маслом поджариваем нарезанный лук. Добавляем фарш, соль и жарим до готовности. Добавляем к фаршу промытый рис, часть измельченного сельдерея, половину серединок свеклы, сок половины лимона (если свекла сильно сладкая, добавляем больше сока), соль и перец. Соус должен быть кисло-сладкий на вкус. Нарезаем капусту и сельдерей, выкладываем в посуду, где будет тушиться свекла. Туда же отправляем оставшуюся часть измельченной свеклы. Начиняем свеклу готовой смесью фарша и риса, выкладываем в посуду, солим и добавляем сок лимона. Накрываем посуду со свеклой крышкой и тушим на медленном огне до готовности (примерно 1 час).

Можно пробовать сразу, а можно немного подождать, чтобы свекла настоялась. Также мы делились рецептом "ленивых" котлет, которые не нужно жарить.