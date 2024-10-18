Так свеклу вы еще не готовили: оригинальная замена фаршированного перца (видео)
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Это простое и вкусное блюдо
Наверное каждому приходилось хотя бы один раз в жизни полакомиться фаршированным перцем. Это довольно простое в приготовлении и вкусное блюдо. Но мало кто знает, что у этого рецепта есть достойная альтернатива — фаршированная свекла.
Блюдо сочетает в себе нежную свеклу с пикантной начинкой, создавая уникальный вкус и аппетитный вид. Такой вариант станет отличным дополнением к любому столу и удивит даже самых искушенных гурманов. Готовить блюдо не очень сложно. Тем более, что участница шоу "Мастер-Шеф" Ольга Рябенко в своем Instagram показала, как готовить фаршированную свеклу.
Ингредиенты:
- свекла — 8 шт. средних;
- лук — 1 шт.;
- масло — 2 ст.л.;
- фарш — 300г;
- соль и перец;
- рис — 100г;
- сельдерей с зеленью — 4 стебля (приблизительно 50г);
- сок 1 лимона;
- капуста савойская или белокочанная молодая — 250г;
- вода — 400 мл.
Способ приготовления:
- Свеклу варим, либо запекаем в фольге при температуре 200°C до готовности.
- Ложкой или ножом вычищаем серединку свеклы и измельчаем.
- На разогретой сковороде с маслом поджариваем нарезанный лук. Добавляем фарш, соль и жарим до готовности.
- Добавляем к фаршу промытый рис, часть измельченного сельдерея, половину серединок свеклы, сок половины лимона (если свекла сильно сладкая, добавляем больше сока), соль и перец. Соус должен быть кисло-сладкий на вкус.
- Нарезаем капусту и сельдерей, выкладываем в посуду, где будет тушиться свекла. Туда же отправляем оставшуюся часть измельченной свеклы.
- Начиняем свеклу готовой смесью фарша и риса, выкладываем в посуду, солим и добавляем сок лимона.
- Накрываем посуду со свеклой крышкой и тушим на медленном огне до готовности (примерно 1 час).
Можно пробовать сразу, а можно немного подождать, чтобы свекла настоялась. Также мы делились рецептом "ленивых" котлет, которые не нужно жарить.