Так печінку ви ще не готували: потушкуйте її в томатному соусі і ви здивуєтеся надзвичайному смаку (відео)

Приготування страви займає не більше, ніж пів години

Печінку люблять далеко не всі через її специфічний смак та запах. Однак з цього субпродукту можна приготувати безліч смачних страв: паштети, різноманітні закуски або просто потушкувати з яблуками.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як ще можна смачно приготувати печінку, потушкувавши її у томатному соусі. А рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Вдома смачніше".

Як приготувати печінку у томатному соусі

Інгредієнти:

1 цибуля;

550 г курячої печінки;

200 г томатів у власному соку;

200-250 г жирної сметани;

1 ст. л. борошна;

150 мл води;

сіль, паприка, мелений перець;

олія для смаження;

зелень для приправи;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати півкільцями.

2.З печінки прибрати все зайве, промити, просушити, нарізати на невеликі шматочки.

3.Помідори без шкірки у власному соку нарізати кубиками, викласти у миску та додати 5 чайних ложок соку.

4.У миску викласти сметану, додати борошно, влити воду та ретельно перемішати.

5.Цибулю обсмажити на добре розігрітій сковороді до золотистості.

6.Додати печінку, обсмажити.

7.Коли субпродукт почне змінювати забарвлення, додати паприку, перець, сіль та перемішати.

8.Додати томати, перемішати, протушкувати на невеликому вогні 10 хвилин.

9.Влити сметанну суміш, перемішати, залишити на 10 хвилин.