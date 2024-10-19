Так печень вы еще не готовили: потушите ее в томатном соусе и вы удивитесь необычайному вкусу (видео)
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Приготовление блюда занимает не более получаса
Печень любят далеко не все из-за ее специфического вкуса и запаха. Однако из этого субпродукта можно приготовить множество вкусных блюд: паштеты, всевозможные закуски или просто потушить с яблоками.
Сегодня мы хотим рассказать, как можно вкусно приготовить печень, потушив ее в томатном соусе. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Дома вкуснее".
Как приготовить печень в томатном соусе
Ингредиенты:
- 1 лук;
- 550 г куриной печени;
- 200 г томатов в собственном соке;
- 200-250 г жирной сметаны;
- 1 ст. л. муки;
- 150 мл воды;
- соль, паприка, молотый перец;
- масло для жарки;
- зелень для приправы;
Способ приготовления:
1.Лук нарезать полукольцами.
2.Из печени убрать все лишнее, промыть, просушить, нарезать на небольшие кусочки.
3.Помидоры без кожуры в собственном соке нарезать кубиками, выложить в миску и добавить 5 чайных ложек сока.
4.В миску выложить сметану, добавить муку, влить воду и тщательно перемешать.
5.Лук обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистости.
6.Добавить печень, обжарить.
7.Когда субпродукт начнет изменять окрас, добавить паприку, перец, соль и перемешать.
8.Добавить томаты, перемешать, протушить на небольшом огне 10 минут.
9.Влить сметанную смесь, перемешать, оставить на 10 минут.