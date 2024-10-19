Так печень вы еще не готовили: потушите ее в томатном соусе и вы удивитесь необычайному вкусу (видео)

Приготовление блюда занимает не более получаса

Печень любят далеко не все из-за ее специфического вкуса и запаха. Однако из этого субпродукта можно приготовить множество вкусных блюд: паштеты, всевозможные закуски или просто потушить с яблоками.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно вкусно приготовить печень, потушив ее в томатном соусе. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Дома вкуснее".

Как приготовить печень в томатном соусе

Ингредиенты:

1 лук;

550 г куриной печени;

200 г томатов в собственном соке;

200-250 г жирной сметаны;

1 ст. л. муки;

150 мл воды;

соль, паприка, молотый перец;

масло для жарки;

зелень для приправы;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать полукольцами.

2.Из печени убрать все лишнее, промыть, просушить, нарезать на небольшие кусочки.

3.Помидоры без кожуры в собственном соке нарезать кубиками, выложить в миску и добавить 5 чайных ложек сока.

4.В миску выложить сметану, добавить муку, влить воду и тщательно перемешать.

5.Лук обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистости.

6.Добавить печень, обжарить.

7.Когда субпродукт начнет изменять окрас, добавить паприку, перец, соль и перемешать.

8.Добавить томаты, перемешать, протушить на небольшом огне 10 минут.

9.Влить сметанную смесь, перемешать, оставить на 10 минут.