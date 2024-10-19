Варитимете борщ лише заради цих пампушок: ідеальний та найпростіший рецепт тіста на булочки (відео)

Ніхто не зможе відмовитись

Борщ – традиційна українська страва, яку подають зі сметаною та часниковими пампушками. Це поєднання створює неповторний смак і підкреслює автентичність страви. Тому важливо знати рецепт не тільки самого борщу, а й смачних доповнень до нього.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пампушок, які виходять надзвичайно смачними. А опублікували його на Instagram-сторінці "katia cooking".

Як приготувати пампушки з часником

Інгредієнти для тіста:

борошно – 450-500 г;

молоко – 250 мл;

сіль – дрібка;

цукор – 1 ч. л.;

дріжджі сухі – 10 г;

олія – 50 мл;

Інгредієнти для заправки:

олія – 100 мл;

зелень – пучок;

сіль – 0,5 ч. л.;

перець;

часник – 3-4 зуб.;

Спосіб приготування:

1.В глибоку миску просіяти борошно, додати дріжджі, цукор та сіль, перемішати.

2.Додати тепле молоко та олію, перемішати спочатку лопаткою, а потім місити руками протягом 5-7 хвилин.

3.Накрити тісто рушником та відправити у тепле місце на 30 хвилин.

4.Для заправки з'єднати олію, перець, зелень та часник, пропущений через прес, перемішати.

5.Сформувати пампушки та викласти їх на застелене пергаментом та змащене олією деко.

6.Накрити пампушки рушником та залишити на хвилин 10.

7.Випікати у розігрітій до 180 градусів сковороді протягом 15-20 хв.

8.Дістати пампушки, накрити рушником на 5 хвилин, розламати та полити заправкою.